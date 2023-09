F1, la Mercedes è stata presa in giro? Episodio assurdo, c’è di mezzo la Red Bull

La Mercedes e la Red Bull sono i due team più vincenti nella F1 moderna, ed ora vi parleremo di un fatto assurdo avvenuto a Suzuka.

La F1 moderna vive da anni sul dominio di due sole squadre, ovvero la Mercedes e la Red Bull. Pensate che, dal 2010 in avanti, solo questi due team sono saliti sul tetto del mondo, alternandosi sul treno e lasciando solo le briciole alla concorrenza. Questi colossi del mondo del motorsport hanno letteralmente spazzato via i vecchi dominatori, ovvero la Ferrari, la McLaren, la Williams e la Renault, e la loro superiorità è evidente ancora oggi.

Da due anni a questa parte è il turno della Red Bull, che con la RB19 di quest’anno rischia di aver realizzato la F1 migliore di sempre, tanto è grande il margine che c’è sugli avversari. All’interno di un dominio che è stato noioso da parte di entrambe, c’è stata una stagione bellissima, quella del 2021, in cui Max Verstappen e Lewis Hamilton ci hanno tenuto con il fiato sospeso sino alla fine.

Dopo la fine del proprio ciclo, la Mercedes è entrata in crisi ed ora pare difficile vederla di nuovo al top, con il 2023 che rischia di essere un anno ancor più deludente di quello passato. Infatti, dopo tante stagioni dominanti ci poteva stare una flessione, ma il fatto è che i problemi del 2022 non sono stati risolti.

In questo finale di stagione, la Mercedes rischia anche di subire la rimonta della Ferrari, che è ormai a soli 20 punti dal secondo posto tra i costruttori. Nel frattempo, gli uomini di Toto Wolff hanno anche dovuto subire uno scherzo da parte dei fan, ed a quanto pare, c’è di mezzo anche la Red Bull stessa.

F1, guardate cosa è successo alla Mercedes

Come sappiamo, la Red Bull è un colosso mondiale per ciò che riguarda le bibite energetiche, con il suo inventore, ovvero il defunto Dietrich Mateschitz, che ha investito nello sport per far conoscere il suo prodotto, con risultati evidentemente eccezionali. Questa bevanda è molto amata in giro per il pianeta, e nell’episodio che vi stiamo per raccontare, è stata oggetto di un vero e proprio scherzo ai danni della Mercedes, della quale è grande rivale in F1.

Come vedete in questa foto, che è stata riportata dalla pagina Facebook “MemasGP“, che ha anche riportato la vicenda, Lewis Hamilton ha rilasciato un’intervista nel motorhome della Mercedes, ma dietro di lui gli uomini del team di Brackley hanno lasciato un QR Code per ordinare dei drink.

Ovviamente, i fan che stavano seguendo le immagini hanno subito pensato ad uno scherzo, ed hanno iniziato ad ordinare delle Red Bull a raffica. Un membro della Mercedes, che ha dovuto raccontare alla stampa la vicenda, ha fatto chiarezza, parlando anche di ciò che sono stati costretti a fare per fermare il caos che si stava generando.

Ecco le sue parole: “Siamo stati bombardati dagli ordini di migliaia di bevande Red Bull, moltre sembravano ordinate per scherzo per i nostri piloti, Lewis Hamilton e George Russell, ma anche per Toto Wolff. Siamo stati costretti a cambiare il codice per procedere alle ordinazioni, perché arrivavano ordini anche a distanza di ore l’uno dall’altro“.

In una F1 che è sempre più computerizzata e dominata dalla tecnologia, cose come questa strappano sempre una risata, che non fa di certo male. In Mercedes, ovviamente, sperano di ricambiare lo scherzo tornando a sfidare il team di Milton Keynes, con Hamilton che si è detto fiducioso in un recupero da parte della sua squadra. Farlo già nel 2024 sarebbe un’impresa titanica, ma tutti noi speriamo che ce la facciano.