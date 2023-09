Che fine ha fatto la Renault in Formula 1? Ecco cosa è successo

La Renault è un pezzo di storia della Formula 1, con tante vittorie ottenute ed anche alcuni mondiali. Ecco che fine ha fatto.

Tra i marchi storici che hanno una maggiore storia in Formula 1 non può mancare la Renault, che ha fatto il proprio debutto nel 1977. All’epoca, correva con un solo pilota, ovvero Jean-Pierre Jabouille, con l’esordio che avvenne a Silverstone. I primi punti arrivarono alla penultima gara nel 1978, alla penultima gara, con un bel quarto posto del pilota francese.

Di sicuro, il livello si alzò nel 1979 con la RS01, che poi fu sostituita dalla RS10, ed arrivò la prima vittoria al Gran Premio di Francia proprio con Jabouille. Si trattò della gara dello strepitoso duello tra Gilles Villeneuve e René Arnoux sul tracciato di Digione, che è entrata nella storia della F1.

Una stagione di altissimo livello fu quella del 1980, quando di successi ne arrivarono ben 4. Tuttavia, non arrivarono titoli mondiali sino al 1985, anno in cui la Renault si fece da parte ritirandosi dalla F1. Il grande ritorno avvenne nel 2002, quando fu acquistata la Benetton, campionessa del mondo nel biennio 1994-1995 con Michael Schumacher.

Il team principal era Flavio Briatore, e proprio con lui la casa francese ha ottenuto i suoi unici titoli in F1. Fu ingaggiato, a partire dal 2003, Fernando Alonso, che alla sua seconda gara ottenne la prima pole position in carriera, seguita dal primo podio. Più tardi arrivò anche una vittoria, in Ungheria, ed era solo il preludio a quanto sarebbe successo in seguito.

Nel biennio 2005-2006 sono arrivati i titoli mondiali, con Alonso che pose fine alla dittatura della Ferrari e di Michael Schumacher. Lo spagnolo, all’epoca, divenne il campione del mondo della storia, anche se poi fu battuto poi da Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, che ad oggi mantiene questo record.

Dopo l’addio di Fernando, a fine 2006, la casa francese ha iniziato a calare, e le ultime vittorie arrivarono nel 2008 proprio con Alonso, che dopo l’annataccia in McLaren del 2007 decise di tornare alla corte di Briatore. Nando andò poi in Ferrari nel 2010, ed è stata quella la fine definitiva della squadra francese.

Alla fine del 2011, il team è stato venduto alla Lotus, che con Kimi Raikkonen vinse due tappe, ad Abu Dhabi nel 2012 ed in Australia nel 2013. Negli anni seguenti però, non sono arrivate grandi soddisfazioni, soprattutto nell’epoca delle power unit, prima che la casa della Losanga tornasse in azione a partire dal 2016, anche se i risultati, di certo, non sono di alto livello.

Renault, oggi il suo nome è diventato Alpine

La Renault è poi nuovamente tornata nel 2016 acquistando la Lotus, ma va detto che non ha mai più trovato competitività. Il primo podio è arrivato con Daniel Ricciardo nel 2020 al Nurburgring, e nel 2021 c’è stata la fortunosa vittoria di Esteban Ocon in Ungheria, ma sempre risultati saltuari e legati ad evento particolari.

Tuttavia, andando a leggere l’elenco delle squadre partecipanti, oggi la Renault non è presente, ma al suo posto c’è l’Alpine che è equipaggiata dalle power unit della casa della Losanga. Il nome è cambiato in Alpine 2021, anno in cui tornò Fernando Alonso al volante al fianco di Ocon, ma il team non è stato ceduto.

Semplicemente, la stessa Renault ha cambiato nome in Alpine, essendo quest’ultima il brand sportivo della casa francese. Tuttavia, la sede del team è rimasta ad Enstone, con gli uomini che tutto sommato sono rimasti gli stessi. Al momento è in atto una sorta di rivoluzione, con il team principal Otmar Szafnauer che è stato licenziato. Vedremo se in futuro si tornerà ai tempi del passato, ma sarà complesso farlo in tempi brevi.