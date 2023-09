Cosa può essere se si consuma l’acqua dal radiatore? Ecco il problema principale

Chi si è trovato nella spiacevole situazione conosce tutti i guai connessi alla mancanza di acqua nel radiatore. Ecco svelata la verità.

Comprendere le cause di un consumo eccessivo dell’acqua per un problema all’impianto di raffreddamento è essenziale per salvaguardare la salute del vostro veicolo. Un piccolo guaio tecnico, legato all’usura, può portare al surriscaldamento del motore e persino alla sua rottura.

In molti casi si riscontra una perdita nel radiatore ed è visibile trovando le fuoriuscite sotto l’auto. Quando è di colore blu o verde e sprigiona un odore dolciastro si tratta dell’acqua del radiatore. Di solito può esserci una falla nel radiatore o altrove e può essere valutato subito con un compressore con manometro.

Se si tratta di una piccola usura il radiatore può essere riparato con un turafalle, ma solo se si parliamo di fori di piccole dimensioni. Se la perdita riguarda i manicotti o la vaschetta stessa, le pozze di liquido saranno piuttosto ampie e possono scivolare anche su un altro punto del motore.

Perdita di acqua radiatore, ecco cosa fare

Il liquido può cadere sotto l’auto e allora ve ne accorgerete subito, una volta trovata la perdita nella maggior parte dei casi basta sostituire il manicotto. Qualora il consumo, invece, sia dettato dalla pompa dell’acqua è necessario cambiare l’elemento per evitare surriscaldamenti al motore. Guidare con un tubo di collegamento intasato può essere molto dannoso.

Se si è rotta una delle cinghie e si rimette in azione la pompa vi possono essere degli indicatori di temperatura che si accendono dopo pochi chilometri di marcia. Se avvertite suoni metallici vuol dire che c’è un problema e vi consigliamo sempre di fermarmi e rivolgervi ai professionisti del settore. Le guarnizioni non possono essere sottoposte a stress. Si tratta di un fattore che non può essere trascurato.

Cosa succede se cambi marcia senza premere la frizione? Ecco cosa può accadere. Nel caso in cui liquido finisce nei cilindri, a quel punto vedrete una fumata bianca uscire dallo scarico. Quindi vi consigliamo di sostituire la guarnizione della testata per evitar patemi.