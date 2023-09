Leclerc e la prima frecciata alla Ferrari: ecco di cosa si lamenta

Charles Leclerc è in un momento di difficoltà, e dopo il GP di Singapore ha parlato dei problemi di guida che ha con la SF-23.

Il Gran Premio di Singapore ha regalato alla Ferrari la prima vittoria di questa difficile stagione 2023, ed in pochi avrebbero scommesso sul fatto che la Rossa avrebbe interrotto il dominio della Red Bull. Di certo, ci si poteva attendere una prestazione di questo tipo da parte di Charles Leclerc, soprattutto su una pista come quella di Marina Bay, ed invece è stato Carlos Sainz a salire in cattedra.

Nelle ultime tre gare, lo spagnolo ha iniziato a fare la differenza, facendo sempre meglio del compagno di squadra. In Olanda ha chiuso quinto, su una pista come quella di Zandvoort dove la Ferrari non era per nulla competitiva. Charles ha invece complicato tutto con un grave errore in qualifica, andando a sbattere e partendo da dietro, per poi ritirarsi a seguito di un contatto con la McLaren di Oscar Piastri nei primi giri.

A Monza, Sainz ha fatto segnare la pole position ed ha resistito all’assalto finale di Leclerc, portandosi a casa un podio dal quale Charles è rimasto escluso. Singapore è sempre stata un’ottima pista per il #16, che però non ha trovato il ritmo giusto per competere con lo spagnolo, ed ha giustamente fatto gioco di squadra in gara.

Leclerc, ecco perché fatica con questa Ferrari

Le difficoltà di Charles Leclerc in questa fase di stagione sono ben note, anche se la situazione può essere sicuramente recuperata. Carlos Sainz ha un maggiore feeling con la sottosterzante SF-23, mentre il monegasco predilige un’auto sovrasterzante. In un’intervista riportata da “Motorsport.com“, Charles ha detto la sua sul suo momento.

Ecco le sue parole: “A Zandvoort abbiamo fatto molti test, ed a Monza volevamo vedere ciò che avevamo imparato grazie a queste prove. Da Singapore abbiamo deciso di applicare tutto ciò che abbiamo imparato ed il passo avanti è stato netto. Questa è sempre stata una buona pista per noi, quindi serve aspettare almeno un’altra gara per capire se siamo realmente migliorati o se invece si è trattato di un caso isolato“.

Leclerc si è poi detto contento dei successi di Sainz, lamentandosi del troppo sottosterzo che accusa su questa vettura: “Vedere Carlos in questo stato di forma è fantastico, perché mi spinge a fare ancora meglio ed a capire meglio il mio stile di guida. Non mi sento a mio agio del tutto con la macchina, c’è troppo sottosterzo e faccio fatica a guidarla. La vettura è molto imprevedibile, ed è per questo che non riesco ad avere il sovrasterzo che vorrei“.

Charles è comunque soddisfatto del passo in avanti fatto in termini di velocità: “Dobbiamo lavorare molto, ma prima di tutto è importante vedere che si sia almeno più competitività. Ora sta a me provare a recuperare, proprio perché l’auto è imprevedibile ci serve di fare attenzione con il bilanciamento, e questo ci può aiutare a migliorare“.