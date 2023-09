Sapete che auto guida Gigi Buffon? E’ un modello alla portata di tutti

Gigi Buffon è un’icona del nostro calcio, ed è in possesso di alcune auto che tutti possono avere. Ecco quali sono.

Il nostro calcio oggi vive un periodo di difficoltà, e su questo non ci sono dubbi, come testimoniato anche dalla difficoltà della Nazionale ora affidata a Luciano Spalletti. Tuttavia, in passato ci ha regalato emozioni uniche, ed uno dei suoi più grandi interpreti è sicuramente Gigi Buffon, che proprio poche settimane fa ha annunciato il suo ritiro.

Il grande Gigi è stato senza ombra di dubbio il miglior portiere nella storia del calcio, almeno sino a questo momento, e ci ha fatto vivere dei momenti indimenticabili. Buffon è stato uno dei trascinatori verso la vittoria del Mondiale 2006, con alcune parate che sono entrate nell’immaginario collettivo e che ci hanno permesso di alzare la coppia più importante di tutte.

Inutile elencare le sue imprese in porta con la Juventus, con la quale ha vinto tutto ciò che c’era da vincere. La decisione di fermarsi è sacrosanta visto la lunghezza della sua carriera, ma è chiaro che ora ci mancherà parecchio. Speriamo di vederlo sempre attivo nel suo ruolo di capo della delegazione della Nazionale italiana.

Buffon, ecco che auto guida l’ormai ex portiere

La vita dei calciatori è molto intensa, e li costringe a stare sotto i riflettori per lunghissimi periodi. Tuttavia, come sappiamo, lo sport porta a guadagnare milioni e milioni di euro se fatto ad alti livelli, e Gigi Buffon in tal senso ha accumulato una notevole fortuna, ma c’è da dire che se li è guadagnati tutti.

Al contrario di quanto si possa pensare però, nel suo garage privato, almeno secondo ciò che sappiamo, non c’è una quantità così stratosferica di supercar, ma prevalgono dei modelli che tutti possono acquistare. Ecco i gioielli che appartengono al grande Buffon, che li custodisce molto gelosamente.