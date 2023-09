Incidenti aerei, le compagnie che ne fanno di più: ecco come scoprirlo

Gli incidenti aerei sono molto pochi fortunatamente, ma sono il vero incubo di chi vola. Ecco quali sono le compagnie peggiori.

Uno dei più grandi spauracchi dei viaggiatori è quello degli incidenti aerei, che di certo non lasciano tranquilli neanche i più avventurieri turisti del pianeta. L’aereo è definito il mezzo più sicuro al mondo, ma in caso di incidente è difficile salvarsi. Le misure di sicurezza sono aumentati nel corso degli anni, ma il rischio zero non ci sarà mai.

Nella giornata odierna, vi parleremo delle compagnie aeree più pericolose del mondo, e nella lista c’è anche qualche sorpresa. Gli incidenti aerei sono, per fortuna, molto limitati al giorno d’oggi, ma in alcune parti del pianeta sono molto più frequenti rispetto ad altre zone.

Incidenti aerei, ecco quali sono le peggiori compagnie

Stilare una classifica delle compagnie che hanno subito il maggior numero di incidenti aerei non è poi così semplice, dal momento che diversi siti web riportano dati differenti tra di loro. Se lo volete controllare voi per primi, potete recarvi su “Aviation-Safety.net“, dove sarà possibile inserire i dati della compagnia che cercate, e vi verrà subito dato un numero preciso delle compagnie peggiori al mondo.

Secondo le ultime statistiche, aggiornate al 2023 e basate su un punteggio che va da 1 a 7, le peggiori sarebbero la Nepal Airlines, la Tara Air e la Scat Airlines, tutte con un punteggio pari ad 1. Le prime due provengono dal Nepal, mentre la terza è una delle principali compagnie aeree del Kazakistan. In termini di incidenti aerei e di guasti, nessuno è messo peggio di loro.

Al top assoluto si piazzano invece compagnie come la Etihad Airways o Emirates, ovvero quelle che appartengono agli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, sono giudicate oltre che le più sicure anche le più lussuose, con degli aerei tenuti sempre in perfette condizioni e molto eleganti al loro interno. Essi coprono delle tratte molto ampie e sempre garantendo dei comfort notevoli ai passeggeri, che possono spostarsi da una parte all’altra del mondo in tutta sicurezza. Anche se non avete il biglietto Business Class, l’esperienza di viaggio sarà un vero spettacolo.

Secondo alcune fonti, anche l’American Airlines avrebbe le sue magagne, pur essendo la compagnia che ha la flotta più grande al mondo, con oltre 1.200 aerei in volo tutti i giorni. Il giudizio, secondo molti, è ancora influenzato dall’11 settembre del 2001, quando due dei quattro aerei dirottati erano di questa azienda. Il volo 11 colpì in pieno la Torre Nord del World Trade Center, dando il via agli attentati, mentre il volo 77, il terzo ad essere dirottato, finì contro il Pentagono uccidendo tutti passeggeri e molti lavoratori.

Non ci sono giudizi positivi neanche per quelle che sono le compagnie africane, ma anche la Cina non occupa un posto troppo nobile. Persino Alitalia, oggi divenuta Ita Airways, ha avuto diversi incidenti nella propria storia, come quello del volo 112 del 1974, in cui tutti e 115 gli occupanti del velivolo persero la vita. Oggi il livello di sicurezza del marchio italiano è nettamente migliorato.