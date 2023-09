F1, nuovo terremoto in arrivo? Massa ispira Mercedes, può cambiare la classifica

Felipe Massa tiene sulle spine la F1 con la sua causa legale sul 2008. Adesso Toto Wolff fa un’ammissione molto curiosa.

La F1 segue da vicino una vicenda che sino a poco tempo fa sembrava chiusa, ma che è tornata prepotentemente alla ribalta. Felipe Massa ha intrapreso un’azione legale contro la FIA per il mondiale perso nel 2008, quello che vide Lewis Hamilton imporsi di un solo punto nel pazzesco ma emozionante finale di Interlagos.

Per Felipe, all’epoca in forze alla Ferrari, si trattò di una beffa clamorosa, dal momento che tagliò il traguardo, vincendo la gara, da campione del mondo. All’ultima curva però, Hamilton superò la Toyota di Timo Glock, guadagnando il quinto posto che lo portò ad ottenere il suo primo titolo iridato, l’ultimo portato a casa dalla McLaren prima dell’inizio di un periodo nero.

Tuttavia, le discussioni non sono di certo legate a quanto accadde in Brasile, ma alla situazione che si verificò poco più di un mese prima a Singapore. Sul ttracciato di Marina Bay si disputò la prima gara in nottura della storia della F1, che venne vinta dalla Renault di Fernando Alonso grazie al crashgate.

La vicenda fu portata alla luce un anno dopo, quando Nelson Piquet venne licenziato e raccontò di essere stato costretto a sbattere per favorire il compagno di squadra. Flavio Briatore, all’epoca team principal, fu radiato a vita dal Circus, anche se pochi anni dopo la decisione fu revocata.

Pochi mesi fa, Bernie Ecclestone ha dichiarato che era a conoscenza del crashgate, così come anche il presidente della FIA Max Mosley, ma i due decisero di tacere per non rovinare l’immagine di questo sport. Massa ha così avviato l’azione legale, ma è quasi impossibile pensare di ribaltare il risultato sportivo.

F1, Toto Wolff parla del caso Massa

La F1 è stata colpita da un gran quantitativo di scandali in questi anni, ed uno degli episodi che ha fatto più discutere di tutti è quello legato al finale di Abu Dhabi del 2021, quando Lewis Hamilton fu beffato all’ultimo giro da Max Verstappen. Michael Masi, che era il direttore di gara, fece riprendere la gara in modo non perfettamente conforme al regolamento, e venne sollevato dal suo incarico pochi mesi dopo, a seguito di una lunga indagine. Ora è Toto Wolff a guardare con interesse al caso di Felipe Massa, come ha dichiarato in quel di Singapore.

Ecco le parole del team principal della Mercedes nella conferenza stampa di venerdì: “Beh è molto interessante come vicenda da seguire. Questo è un qualcosa che nessuno si aspettava, c’è una causa civile dietro a tutto questo. Stiamo guardando tutto ciò con molta curiosità da dietro le quinte“.

Wolff ha poi aggiunto: “Se tutto ciò può cambiare quanto accaduto nel 2021? Su quell’episodio la FIA ha fatto un’indagine dando risposte chiare, ed è proprio per questo che stiamo seguendo da vicino tutto ciò che sta succedendo tra Massa e la Federazione Internazionale“.

Ricordiamo che in questo caso parliamo di due casi differenti, visto che Massa richiede l’annullamento totale di quella gara, la prima della storia in F1 in notturna ed una delle più discusse di sempre. Invece, la Mercedes potrebbe puntare all’annullamento dell’ultimo giro di gara, che andrebbe a ridare la prima posizione ad Hamilton.

Infatti, annullare del tutto quella gara significherebbe lasciare il titolo a Super Max, che arrivò da leader del mondiale con un maggior numero di vittorie rispetto ai rivali, visto che a livello di punti erano perfettamente in parità. Anche sul 2021, pare quasi impossibile pensare ad un cambiamento di risultato finale, ma mai dire mai.