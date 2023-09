Sainz spegne gli entusiasmi Ferrari: ecco chi è la grande favorita

Carlos Sainz ha chiuso davanti a tutti le prove libere del GP di Singapore, al volante di un’ottima Ferrari. Ecco le sue parole.

Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Singapore si è concluso nel segno della Ferrari, con Carlos Sainz al top in 1’32”120 con gomma Soft, seguito da Charles Leclerc. Il monegasco si è preso solo 18 millesimi di ritardo, ma va detto che avrebbe potuto fare anche molto di meglio.

Infatti, nel corso del suo attacco al tempo, Charles ha commesso un errore nell’ultimo settore, dopo aver fatto segnare i migliori parziali nei primi due. Leclerc sarebbe potuto andare ad abbattere il muro dell’1’32”, ma non ha messo insieme il giro perfetto. Ovviamente però, sarà importante farlo al sabato, quando il cronometro conterà di più.

Nelle due qualifiche fatte a Singapore con la Ferrari, Leclerc è sempre partito dalla pole position, nel 2019 e nel 2022, senza però mai vincere. Se a Maranello c’è ancora il sogno di vincere quest’anno, deve farlo qui sul tracciato di Marina Bay, dove le SF-23 si sono dimostrate subito molto performanti.

Nell’esatto momento in cui Sainz e Leclerc andavano in pista, riuscivano subito a trovare il gran tempo, segno del fatto che la monoposto si è ben adattata alla pista e che l’assetto è stato azzeccato sin da subito. Per una volta, dunque, le simulazioni hanno avuto delle positive correlazioni con la pista, cosa che quasi mai si era verificata in passato.

Il più vicino a fine giornata è stato George Russell con la Mercedes, staccato di 235 millesimi, ed anche la McLaren con Lando Norris e l’Aston Martin con Fernando Alonso sono state davanti alla Red Bull, protagonista di una giornata molto difficile. Sergio Perez ha chiuso settimo davanti a Max Verstappen, ed anche nelle simulazioni di passo gara non c’è stato questo strapotere a cui eravamo abituati.

La Ferrari ha maggiormente faticato sul long run, dove il migliore di tutti è stato Alonso. Perez ha fatto vedere cose interessanti, anche se per lo standard che ci ha fatto vedere la RB19 in questo campionato si tratta di una giornata al di sotto delle aspettative. La SF-23 potrebbe essere considerata la grande favorita per la pole position, mentre il degrado delle gomme dovrà essere gestito. Il layout cittadino della pista permetterebbe comunque una gara di testa in caso di partenza dalla prima fila.

Sainz, ecco le sue parole dopo le prove libere

Al termine del venerdì, Carlos Sainz ha detto la sua sulle sessioni: “Siamo sorpresi, ma visto come è andata spesso in passato occorre arrivare a Singapore con una mentalità più aperta possibile. Su questa pista si sono viste spesso oscillazioni particolari di prestazioni, è un tracciato strano e per ora ci siamo adattati molto bene. La pista però avrà molta evoluzione, aumenterà l’aderenza e tutto starà nel trovare l’assetto perfetto“.

Sainz ha confermato che sulla Ferrari non ci sono novità tecniche di rilievo: “Alcune squadre hanno portato tante novità, le metteranno a punto per le qualifiche ed a quel punto avremo un quadro più chiaro. Noi non abbiamo portato nulla di particolare, sull’ala anteriore c’è solo una piccola modifica e stiamo solo cercando di comprendere la nostra auto“.

Carlitos crede che la Red Bull sia ancora la grande favorita in termini di passo gara, e si aspetta una lotta molto serrata per ciò che riguarda la qualifica: “Guardando al passo gara, la Red Bull sembra comunque essere la più forte, e credo che saranno lì a lottare per la pole position. Anche Aston Martin, Mercedes e McLaren saranno in lizza, ci aspetta un sabato molto emozionante e speriamo di poter fare il meglio che possiamo“.