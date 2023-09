Ferrari, rivelazione dalla Red Bull che manda in depressione i tifosi: ecco cosa hanno fatto

La Red Bull è il riferimento assoluto di questa F1, mentre la Ferrari continua a faticare. Ora arriva una critica alla Rossa.

La F1 si avvia verso la conclusione di una delle stagioni più scontate della sua storia, che non ha mai offerto spunti troppo interessanti. Prima di inizio anno, tutti sognavamo la sfida a tre tra Red Bull, Ferrari e Mercedes, ma già di test in Bahrain di fine febbraio si è capito come non ci fosse assolutamente nulla da fare contro la RB19.

Max Verstappen ha iniziato a martellare sin da subito, con una monoposto che sul passo gara ha fatto una differenza impressionante. Se la vettura dello scorso anno era risultata già superiore a tutti nella seconda parte di stagione, quella del 2023 è stata ben più devastante, senza mai far avvicinare nessuno al suo dominio.

Il problema di questa F1 è che gli sviluppi sono molto limitati tra assenza di test in pista e Budget Cap, cosa che favorirà altri due anni di dittatura da parte del team di Milton Keynes. Questa Red Bull ha un vantaggio di quasi un secondo al giro su tutti in configurazione long run, un gap difficilmente colmabile prima del cambio di regolamenti. Anche Charles Leclerc ha detto che farcela prima del 2026 sarà difficile, ed è questa la paura che attanaglia tutti i rivali dei campioni del mondo.

F1, Helmut Marko gela ancora la Ferrari

La F1 ha bisogno di una sfida al vertice per tornare ad emozionare, come ci ha confermato la prima parte del Gran Premio d’Italia. La Ferrari di Carlos Sainz è partita in pole position e resistendo per ben 14 giri alla Red Bull di Max Verstappen, più veloce di circa mezzo secondo sul passo gara.

Tuttavia, l’ottima velocità di punta della SF-23 dotata del motore nuovo ha permesso allo spagnolo di difendersi, almeno sino a quando il consumo delle gomme non lo ha portato a sbagliare alla Prima Variante, esponendosi all’assalto del campione del mondo della F1 alla Roggia.

Ancora una volta, da parte di Helmut Marko, superconsulente della Red Bull, è arrivata una frecciatina alla Ferrari, anticipando anche che sulle monoposto del Cavallino potrebbero esserci guai tecnici nelle prossime gare. Il motivo è legato al fatto che le power unit sono state spremute a Monza.

Ecco le parole di Marko: “Sapevamo che la Ferrari avrebbe dato il massimo a Monza, sono andati al massimo ed hanno spremuto gli ultimi cavalli. Nelle prossime gare le loro power unit soffriranno per questa modalità di utilizzo scelta a Monza. A differenza loro, noi abbiamo una vettura che è universale“.

L’ex pilota ha poi aggiunto: “Sapevamo che per noi sarebbe stata più dura, ma non abbiamo comunque mai mollato o temuto di non potercela fare. Siamo rimasti stupiti dalla resistenza di Sainz ad inizio gara, Verstappen ha dovuto guidare diversamente ed avere pazienza. Lui ha attuato una strategia differente, sappiamo che il Max di qualche anno fa non avrebbe agito in modo così paziente“.