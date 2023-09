Leclerc carica i tifosi: la rivelazione su Ferrari che fa sognare tutti

Charles Leclerc vuole sognare il mondiale con la Ferrari, che è ancora possibile in futuro. Ecco le sue parole che fanno ben sperare.

La stagione 2023 è molto complicata per la Ferrari e per Charles Leclerc, il quale non sta stravincendo il duello con Carlos Sainz, e non è mai stato in lotta per il titolo mondiale. Dopo il grande inizio di 2022, che aveva illuso tutti i fan, la Scuderia modenese è crollata nello sviluppo della vettura, ed ora è ridotta a giocarsi il terzo posto nel mondiale costruttori con l’Aston Martin.

Il Cavallino ha scommesso sull’evoluzione del modello dello scorso anno, piano che si è rivelato errato considerando che tutti hanno seguito la Red Bull. Il team di Milton Keynes ha portato un vero e proprio missile come la RB19, che è stata ripresa da tanti avversari nei suoi concetti, a cominciare dall’Aston Martin.

Leclerc si aspettava un qualcosa di molto diverso visto ciò che si diceva riguardo alla SF-23, che sarebbe dovuta essere la Ferrari più veloce di sempre, parola dell’AD Benedetto Vigna. Sin dai test in Bahrain si è visto come questa vettura non avesse alcuna possibilità di giocarsela con la Red Bull, ma anche le rivali dirette sono state nettamente superiori in gran parte della gara. Il monegasco resta però fiducioso e crede nella Scuderia modenese.

Leclerc, ecco il suo pensiero sulla Ferrari

In questi mesi si è molto parlato del rinnovo di Charles Leclerc con la Ferrari, che ormai sembra molto vicino. Il monegasco non ha molte alternative dopo il rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes, mentre per Carlos Sainz la situazione sembra diversa, con la possibilità di andare in Audi, anche se per ora non c’è nulla di ufficiale.

Il monegasco ha ammesso che ci vorrà del tempo per riprendere la Red Bull: “Se guardiamo al distacco che c’è in gara tra Red Bull e Ferrari, si capisce molto facilmente che ci vuole del tempo per recuperare. Ci serve tempo su ogni fronte per provare ad avvicinarci, sono distacchi ampi. La Red Bull non è come nei vecchi domini, in cui c’era un’auto che comandava sia in qualifica che in gara, mentre loro sono molto più superiori sul passo gara“.

Leclerc ha poi parlato di alcuni sviluppi che arriveranno nelle prossime gare: “C’è ancora tanto da fare e porteremo in pista alcune novità nelle prossime gare, e questo ci può dare una mano a migliorare. La nostra macchina è molto sensibile, cosa che potrebbe portarci anche a qualche sorpresa positiva. Ho piena fiducia in Vasseur e nel lavoro della squadra, ma dobbiamo capire che ci vuole del tempo“.

Charles è molto ottimista: “Ci sono dei nuovi ingegneri che stanno arrivando e siamo sicuri che ci porteranno un bel vantaggio. Il piano è quello di rafforzare la squadra nei prossimi anni e penso che ce la faremo. Questa è la strada giusta e sono molto convinto del lavoro che sta facendo Fred con la squadra“.