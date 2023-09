Ci siamo, colpo di scena Tesla: mercato delle auto completamente stravolto

La Tesla ha già avuto un forte impatto sull’industria dell’Automotive. La casa di Cupertino è pronta a calare l’ennesimo asso per conquistare una nuova fetta di mercato.

La Tesla ha rivoluzionato il mondo delle quattro ruote. Elon Musk ha creduto, prima di altri imprenditori del settore, nella diffusione di EV di fascia premium ad ogni latitudine. Partendo dalla base di una Lotus ha costruito un impero con la sua infinita rete di colonnine di ricarica. La Tesla, nel panorama dei top brand, è al primo posto con una crescita di valore spaventosa.

Lo scorso anno il brand californiano ha più che raddoppiato i profitti, mettendosi al primo posto nella classifica dei top 10 dei marchi con la maggiore valutazione. In una ottica futura il brand di Elon Musk potrebbe diventare, pur senza una storicità, il più forte al mondo, mettendosi nel taschino leggendari produttori. Lo scandalo del dieselgate e la sempre più pressante esigenza ecologica, a livello mondiale, ha steso un tappeto rosso alla crescita della Tesla.

Più che crescita, potrebbe parlarsi di esplosione. Le EV di Musk sono desiderate per la tecnologia e le performance da vere supercar. I più giovani hanno una percezione diversa del prodotto auto e le Tesla sono considerate alla moda. I progressisti green amano il concetto di potersi spostare con la guida autonoma, con la coscienza pulita di un impatto a zero emissioni. I numeri di vendita della Model 3, nel 2023, sono da record.

Elon Musk ha annunciato che vuole arrivare a consegnare 1,8 milioni di auto nel 2023. Con il ruolino di marcia che sta mantenendo la casa di Cupertino andrà anche oltre il suo obiettivo. Già solo tra Q1 e Q2 la crescita è stata del 10%. Con queste previsioni il target potrebbe essere spostare a 2 milioni vetture vendute. Cosa si può fare di meglio?

Tesla, a lavoro per nuova gen

La Tesla Model 3, derivata dal c.d. Progetto Highland, sta facendo parlare di sé in Cina. La prossima serie, infatti, è stata spiata in strada. Il prototipo camuffato è stato visto nel Paese del Sol Levante non a caso. Secondo i rumor la vettura potrebbe essere costruita in Cina. La produzione dei modelli test è già cominciata presso la Gigafactory di Shanghai, con la produzione definitiva che dovrebbe iniziare a settembre 2023.

Entro la fine dell’anno potrebbe iniziare la commercializzazione in Asia. Il lancio dovrebbe avvenire ad ottobre 2023, con un prezzo di circa 200.000 yuan, ossia circa 25mila euro al cambio attuale. L’avantreno e il retrotreno della vettura sono coperti da teli scuri per non mostrare il design. I cambiamenti più massicci della Model 3 dovrebbero essere proprio in quelle zone, oltre ad un cruscotto aggiornato.

BREAKING: A camouflaged Project Highland @Tesla Model 3 has been spotted in China’s Xinjiang region. If recent reports are accurate, as of August 14 Giga Shanghai is now only producing the new version of the Model 3, after a two week transition period. Launch soon @elonmusk? pic.twitter.com/Nfo5YmSxmk — Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) August 15, 2023

La Tesla ha commercializzato anche le nuove Model S e Model X Standard Range a prezzo ribassato. Elon Musk ha fatto discutere ancora una volta, dato che in precedenza erano vendute a prezzi oltraggiosi. Il futuro del brand è sempre più splendente.