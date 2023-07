Tesla, Model 3 in saldo: acquistata a meno di 14mila euro, ecco come

La Tesla è l’oggetto del desiderio di numerosi ecologisti che vogliono un’auto elettrica. Ecco a quanto è proposta la Model 3.

C’è un’altra notizia sconvolgente per gli amanti dell’auto elettrica americana. La Model 3 è stata concepita per avere un coefficiente aerodinamico ideale per i consumi di una EV. I tecnici hanno previsto, ad esempio, le maniglie delle porte a scomparsa, proprio per garantire meno turbolenze possibili. Sul piano del design la vettura è all’avanguardia, allo scopo di evitare disturbi aerodinamici senza snaturare il DNA della casa californiana.

La Tesla per la sua berlina a 4 porte di segmento D, dotata di batteria agli ioni di litio, ha annunciato un coefficiente aerodinamico pari a 0,23 a fronte di un obiettivo progettuale di 0,21. Il concept fu presentato nel 2016 in California, direttamente da Elon Musk sotto lo sguardo attento di 800 invitati. Con il sistema di prenotazione della vettura per soli 1000 dollari, ben 115mila persone avevano già riservato l’auto elettrica a poche ore di distanza dall’evento di lancio.

La Model 3 è realizzata nella Tesla Factory di Fremont, in California, e nella Tesla Gigafactory 3 di Shanghai, in Cina. Il suo successo è stato planetario, coinvolgendo anche clienti europei. L’abitacolo è caratterizzato da un minimalismo estremo con il cruscotto che ha un unico display touch screen da 15 pollici al centro. I passeggeri, all’interno del veicolo, possono acquisire tutte le informazioni necessarie attraverso lo schermo che mette in primo piano tutte le principali informazioni.

Tesla Model 3 a meno di 14mila dollari

La Model 3 è il primo modello della casa ad utilizzare pacchi batterie composti dalle celle 2170 ed è predisposta per la guida autonoma, grazie a sistema Autopilot e tecnologie all’avanguardia. Ha ricevuto 5 stelle Euro NCAP per la sicurezza nel 2019. I sedili e il volante della berlina sembrano essere di pelle naturale, ma sono sintetici.

La Model 3 gode di due bagagliai, quello classico posteriore ed uno sotto il cofano anteriore. La versione RWD raggiunge la velocità massima di 225 Km/h, con uno scatto da 0 a 100 Km/h in 5,6 secondi e un’autonomia sino a 491 Km secondo gli standard WLTP. L’autonomia sale a 602 Km per la versione Long Range con 351 CV, con una top speed di 233 Km/h e una accelerazione da 0 a 100 Km/h in 4,4 secondi.

La versione più pepata, cd. Performance, ha 462 cavalli con un’autonomia di 547 Km. Lo scatto da fermo sino al 100 km/h è da brividi, essendo coperto in appena 3,3 secondi. Una bestia!

In Italia, salvo ecobonus, la berlina della Tesla parte da 42.478 euro. In California, però, un uomo è riuscito ad accaparrarsi la vettura per soli 13.620 dollari (12.346 euro), grazie agli sconti cumulati tra il programma Electrify Your Ride e il progetto Clean Vehicle Rebate. L’affare è stato possibile solo per una persona con basso reddito in America per mezzo delle varie agevolazioni.