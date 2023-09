F1, l’ex campione snobba Verstappen: volano parole dure

Max Verstappen ha in mano la F1 odierna, ma un ex campione ha detto che potrebbe batterlo. Parole di sfida.

La stagione di F1 targata 2023 non è di certo la più esaltante della storia, dal momento che il dominio di Max Verstappen non è mai stato messo in discussione. La Red Bull RB19 è stata, sin dai test invernali in Bahrain, il punto di riferimento, in grado di fare una differenza sul fronte del passo gara che non ha dato scampo ai rivali.

Questa monoposto è battibile sul giro secco, come dimostrano le pole di Charles Leclerc e Carlos Sainz con le Ferrari ottenute a Baku e Monza, o quella della Mercedes di Lewis Hamilton a Budapest, ma quando le monoposto vengono caricate di carburante, c’è una differenza di prestazione che non ha grandi eguali nel passato della F1.

Verstappen si è dovuto sudare le prime gare, con Sergio Perez che lo ha battuto a Jeddah e Baku, ma da Miami in avanti non c’è stata più storia. Checo si è lamentato degli sviluppi della Red Bull, affermando che gli upgrade sono andati troppo in direzione del compagno di squadra, facendogli perdere fiducia nella monoposto.

Pensate che da Miami in avanti, ha vinto solo Super Max, il che significa che la striscia va avanti da quattro mesi esatti. Con il successo di Monza, anche il record di 9 vittorie di fila del 2013 di Sebastian Vettel è crollato, con il campione del mondo che è salito a quota 10. Un rendimento da fenomeno, oltre che da rullo compressore.

F1, Nico Rosberg lancia la sfida a Max Verstappen

La storia della F1 è ricca di grandi talenti, e c’è da dire che nell’ultimo decennio abbiamo visto un numero pazzesco di record che sono crollati. Lewis Hamilton è diventato colui che ha più vittorie e più pole position, superando, in tal senso, Michael Schumacher, un punto di riferimento che sembrava irraggiungibile.

Tuttavia, nella carriera del sette volte campione del mondo resterà sempre un piccolo smacco, ovvero il titolo perso nel 2016 contro Nico Rosberg, quando i due erano compagni di squadra alla Mercedes. Nessuno si aspettava, dopo il biennio 2014-2015, che Sir Lewis potesse essere beffato, ma è proprio ciò che accadde in quell’anno.

Questo sport, a volte, è in grado di offrire delle grandi sorprese, e Rosberg quel mondiale vinto se l’è gustato tutto, a tal punto da ritirarsi dal Circus a fine anno. In un’intervista rilasciata a “SKY F1“, il tedesco ha persino detto di sentirsi in grado di battere anche Max Verstappen, dal momento che lo ritiene sullo stesso livello di Hamilton.

Ecco le sue parole: “Credo che potrei battere Verstappen come ho fatto già con Hamilton, dal mio punto di vista sono sullo stesso livello“. C’è da dire che, proprio nel 2016, il figlio di Jos umiliò Rosberg diverse volte con dei sorpassi clamorosi sul bagnato, in particolare, a Silverstone ed Interlagos. Dunque, ci riesce difficile credere che il tedesco avrebbe potuto battere il miglior Verstappen, ma la risposta non l’avremo mai.