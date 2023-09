F1, clamoroso tradimento alla Ferrari: lo smacco è pesantissimo

La Ferrari è sempre la squadra più blasonata della F1, ma continua a subire umiliazioni. L’ultima è a dir poco clamorosa.

Il mondiale di F1 targato 2023 è pronto per affrontare il rush finale, che scatterà il prossimo week-end con il Gran Premio di Singapore. Con Monza si è conclusa la stagione europea, ed ora tutte le gare restanti saranno in programma fuori dal vecchio continente, come ormai accade da tanti anni.

La Red Bull e Max Verstappen volano verso la conquista dei titoli mondiali costruttori e piloti, che potrebbero arrivare già al Gran Premio del Giappone, previsto una settimana dopo Singapore. Ancora una volta, ci ritroviamo a dover commentare una F1 noiosa e scontata, con campionati decisi molto presto.

La Ferrari ha fatto nuovamente da comparsa, con la SF-23 che si è rivelata subito una monoposto non da mondiale, che è attualmente terza nel mondiale costruttori. In queste ultime ore, si è alzata una voce molto negativa per la Scuderia modenese, che riguarda una squadra a lei sempre molto vicina.

F1, la Haas pronta a copiare la Red Bull ad Austin

Secondo quanto riportato da “Auto Motor und Sport“, è pronta una rivoluzione totale in casa Haas, uno smacco nei confronti della Ferrari. Come ben sappiamo, la squadra americana, gestita da Gunther Steiner, è sempre stata molto fedele ai concetti del Cavallino da quando è entrata in F1, ed infatti, la monoposto attuale ricorda molto nelle forme la Rossa dello scorso anno.

Tuttavia, non si è affatto avvicinata a lei sul fronte dei risultati, ed assieme all’AlphaTauri è probabilmente la peggior vettura della griglia. Gli 11 punti conquistati e l’ottavo posto nel mondiale costruttori lo confermano, con Nico Hulkenberg che ha spesso fatto dei miracoli portando la monoposto in Q3, per poi subire il crollo sul passo gara.

Potremmo dire che la Haas è la Ferrari della parte centrale o terminale della F1, ovvero una monoposto che non trova prestazioni quando è caricata di benzina. Il problema affligge anche la SF-23, e pare che, dal Gran Premio degli Stati Uniti in programma ad Austin il prossimo 22 di ottobre, la VF-23 cambierà radicalmente.

Secondo quanto emerso, verrà portata una versione B con concept stile Red Bull per il GP di casa del team, che vuole ben figurare in Texas. Le grandi novità riguarderanno la parte inferiore della monoposto, ma anche sul fronte delle pance ci potrebbero essere delle somiglianze con la RB19. Ricordiamo che anche l’Aston Martin, ad inizio anno, ha deciso di puntare sullo stile del team di Milton Keynes, e si è infatti visto il passo in avanti.

Ovviamente, non ci possiamo aspettare una Haas in lotta per il vertice, ma di certo si tratta di uno smacco pesante per la Ferrari. Un team che è sempre stato fedele ai concetti del Cavallino è pronto a cambiare la propria vettura ed ispirarsi ad una rivale, un qualcosa che non può far piacere ai tifosi.