La Mercedes ha scelto il sostituto di Lewis Hamilton: è italiano

In casa Mercedes si ragiona sul futuro, ed ora c’è in ballo la decisione sul dopo-Lewis Hamilton. L’Italia può sognare.

Nei giorni precedenti al Gran Premio d’Italia, è arrivato un grande annuncio da parte della Mercedes. Infatti, Lewis Hamilton e George Russell hanno rinnovato per altri due anni, sino a fine 2025. Ciò significa che il sette volte iridato continuerà sino all’età di quasi 41 anni.

La leggenda di Stevenage vuole maledettamente l’ottavo titolo mondiale, ed anche la Mercedes vuole la sua vendetta dopo Abu Dhabi 2021. Nel frattempo, si sta diffondendo una voce relativa al futuro che fa sognare il nostro paese, nella speranza che poi tutto si possa concretizzare molto presto.

Mercedes, si parla già di Kimi Antonelli per il 2026

Una delle più grandi speranze del motorsport italiano in chiave futura è Andrea Kimi Antonelli, nato a Bologna il 25 agosto del 2006 ed “allievo” della Mercedes. Il giovanissimo pilota emiliano è una promessa vera e propria, che nel corso della sua breve, ma intensa carriera ha già fatto vedere di che pasta è fatto.

🚨 Kimi Antonelli correrá na Fórmula 2 pela PREMA em 2024! A Mercedes posicionará como o piloto com maior probabilidade de substituir Lewis Hamilton. pic.twitter.com/1qGWBCmpg1 — Mercedes-AMG F1 Brasil 🇧🇷 (@MercedesAMGF1BR) September 8, 2023

Nel 2020 e nel 2021 si è infatti laureato campione europeo di Kart nella classe OK, ma anche in monoposto ha messo in mostra delle doti notevoli. Nel 2022 si è laureto campione sia della Formula 4 ADAC che della Formula 4 italiana, due campionato che sono tra i più complessi nel panorama mondiale del motorsport dedicato ai campioni di domani.

Nel 2023 ha ottenuto un altro successo, ovvero quello nella Formula Regional Middle East, e per lui è pronto il grande salto nel 2024. Infatti, Kimi Antonelli correrà in Formula 2 con la Prema, saltando la Formula 3 e portandosi direttamente nella serie propedeutica alla F1, che ha lanciato un grande numero di talenti nel corso della sua storia.

Da ormai parecchio tempo, il bolognese è parte del programma giovani piloti della Mercedes, e nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante che riguarda il suo futuro. Di lui, infatti, si parla parecchio, come accadeva con Max Verstappen ai tempi in cui vinceva di tutto nelle categorie propedeutiche.

Il noto giornalista britannico Joe Saward ha infatti dichiarato che Antonelli potrebbe essere l’erede di Lewis Hamilton già dal 2026, anno successivo alla scadenza del contratto biennale del sette volte campione del mondo. Il 17enne, secondo quanto riportato, sarebbe il primo candidato a sostituire il britannico, andando ad affiancare George Russell.

Ovviamente, per ora è inutile caricare di pressione un ragazzo molto valido, che non deve bruciarsi e che deve crescere gradualmente. Tuttavia, quando c’è un talento di questo calibro è normale che tutti ne parlino, e molto dipenderà da quello che sarà il suo impatto con la Formula 2.

Il debutto, come detto, ci sarà tra pochi mesi, ed Antonelli può far davvero sognare il nostro paese. L’ultimo a gareggiare in F1 è stato Antonio Giovinazzi, che ha corso tra il 2019 ed il 2021 con l’Alfa Romeo Racing, ma purtroppo, non ha avuto la fortuna che necessitava, restando un grande rimpianto.

Per snocciolare qualche altro dato, un italiano non fa una pole position dal GP del Belgio del 2009, quando fu Giancarlo Fisichella a partire davanti a tutti. Il romano è anche l’ultimo ad essere salito sul podio, sempre in quel week-end con il secondo posto, oltre ad aver firmato la nostra ultima vittoria, al GP della Malesia del 2006.

Per quanto riguarda l’ultimo titolo piloti, dobbiamo tornare al 1953, quando fu Alberto Ascari a portarlo a casa. L’Italia festeggiò anche con un altro pilota, il grande Nino Farina, che vinse il primo campionato della storia, datato 1950. Antonelli ha in mano l’occasione di riportarci sul tetto del mondo.