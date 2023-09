La BMW che sconvolge il web: mistero sempre più fitto su questo gioiello assoluto

Incredibile evento legato a una BMW, con le immagini che hanno lasciato tutti quanti a bocca aperta e increduli.

Quando si ha la fortuna di poter acquistare una BMW è normale come la maggior parte delle persone non vedano l’ora di coccolarla quanto più possibile. Si tratta di uno dei marchi che nella storia ha saputo imporsi davvero come pochi altri, anche grazie a delle storie davvero pazzesche.

Si sa che il mondo è bello perché è vario e soprattutto perché dà modo di poter fare degli incontri incredibili. Uno dei modelli che in assoluto è stato maggiormente apprezzato in questi anni è la BMW M3 CSL.

L’auto in questione fu un modello progettato tra il 2003 e il 2004 e il suo prezzo di partenza era di ben 88.700 Euro. Di certo non era un veicolo alla portata di tutti, anche per questo motivo era uno dei grandi sogni di tutti gli appassionati.

La sua lunghezza era di 449 cm, la larghezza di 178 cm e l’altezza di 137 cm, il che le permetteva così di essere una spaziosa e accogliente cinque posti. Il prezzo aumentava anche grazie al proprio motore, infatti montava un V6 da 3300 di cilindrata con la possibilità di erogare un massimo di 360 cavalli.

La trazione era posteriore ed erano in totale ben sei le marce che permettevano di poter gestire la velocità della vettura teutonica. Uno dei grandi fiori all’occhiello della vettura targata BMW erano le sue prestazioni, tanto è vero che il picco di velocità toccava i 250 km/h, con l’accelerazione che dava modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,9 secondi.

BMW M3 CSL: abbandonata da 20 anni nel parcheggio

Vedendo queste caratteristiche è chiaro come tutti quanti non vorrebbero davvero mai separarsi da un gioiello del genere. Il mondo però è bello perché è vario e anche perché c’è qualcuno che ha ben pensato di abbandonarla.

37 mile BMW M3 CSL left in an underground car park in London since 2004… Via IG/mildlyinterestingcarsoflondon pic.twitter.com/AnzOcShICM — German Car Scene (@GermanCarScene) August 17, 2023

Una BMW M3 CSL infatti si trova da ben 20 anni all’interno di un parcheggio sotterraneo in quel di Londra. La vettura è rimasta lì dal 4 agosto 2004, dunque è già “maggiorenne” la sua esperienza in questo parcheggio.

La vettura venne acquistata a Reading, ma dopo soli 60 km percorsi venne lasciata a Londra. In realtà questa storia sembra ormai essere stata abbandonata da tempo, soprattutto perché i documenti ritrovati all’interno dell’abitacolo spiegando come questa auto abbia circa 23 mila km.

L’auto inoltre sembra essere sotto sequestro, infatti ci sono le ganasce che impediscono di spostarla. La motivazione sembra essere il mancato pagamento di una tassa che risale addirittura al marzo del 2006.

Una storia che ha davvero dell’incredibile e ancora oggi non si ha modo di poterla rimuovere. Chissà quanto tempo dovrà ancora aspettare ferma nel parcheggio sotterraneo di Londra una delle più belle auto di casa BMW.