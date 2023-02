BMW, all’asta una moto speciale che ha vinto una corsa mitica

La famosa casa d’aste Bonhams ha annunciato che ad aprile sarà messa in vendita per la prima volta una BMW da corsa vincitrice di una gara storica.

Ci sono moto che hanno fatto la storia e che ancora oggi sono tra le più ricercate dai collezionisti o semplicemente dai fan delle due ruote. I primi prototipi del passato sono pezzi da museo che ancora oggi hanno un mercato particolare, ma soprattutto le moto dagli anni ’60 agli ’80 alimentano un giro d’affari molto importante. Basterebbe farsi un giro sui siti delle più famose case d’aste del mondo per rendersene conto. Ma, come spesso accade, tra le vendite più redditizie e d’impatto ci sono quelle riguardanti le due ruote da corsa. Entrare in possesso infatti di una moto appartenuta a un grande campione del passato fa sempre la sua figura. E poi certi marchi come Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, BMW o Kawasaki hanno sempre il loro fascino.

Tra le ultime c’è stata quella di una Bimota 500 Vdue Trofeo Corsa, modello destinato a partecipare a una coppa monomarca organizzata dal marchio italiano stesso ma che mai è scesa in pista e che ha attirato le mire di centinaia di collezionisti. Ma nel passato sono finite in vendita anche moto incredibili che hanno fatto la storia della 500 e guidate da campioni come Rainey, Spencer e Doohan.

Sta facendo molto rumore in queste ore invece il modello spuntato sul sito della nota casa d’aste Bonhams, che ha almeno una cinquantina di mezzi a due ruote che sono finiti in vendita, molti del passato. L’unico veramente recente è proprio un modello da corsa, marchiato BMW, che tra l’altro ha corso per due volte una delle gare più famose e pericolose al mondo, non solo uscendone indenne ma anche vincente.

Una BMW che ha vinto una corsa bella e pericolosa

Avere nel proprio garage una moto che ha vinto gare sull’Isola di Man è un privilegio. Se poi questa ha pure vinto ancora meglio. Bonhams infatti ha appena annunciato la vendita della BMW M 1000 RR con cui Peter Hickman ha conquistato due delle quattro vittorie ottenute nell’ultima edizione dell’Isle of Man TT.

Hickman è considerato il miglior pilota su strada del momento e ha debuttato nel TT nel 2014, e solo nove anni dopo il 35enne ha accumulato già nove vittorie sull’Isle of Man Mountain Course. Inoltre è lui a detenere il record assoluto della pista. La M 1000 RR messa all’asta è una versione 2022 della popolare superbike tedesca, una moto che appartiene al team Gas Monkey BMW by FHO Racing e con la quale Hickman ha ottenuto due vittorie lo scorso anno, risultando anche il pilota più veloce in questa edizione.

Ed è una BMW con un motore che da solo vale il prezzo della moto. Assemblato a mano ex novo utilizzando materiale originale della casa tedesca, monta un airbox modificato, alberi a camme di aspirazione e scarico ad alte prestazioni, oltre all’originale BMW Motorrad-M Race electronic kit Calibration e l’hardware per la registrazione dei dati. In totale, la moto eroga 229,7 cavalli a 14.500 giri/min. Per quanto riguarda i freni, c’è il meglio che Brembo e Öhlins possano offrire per una moto così, mentre lo scarico è il famoso Akrapovic. Anche le gomme sono le stesse Dunlop D212 con cui Hickman ha terminato l’ultimo Senior TT.

“È una moto molto speciale – ha detto Dave Hancock, uno dei consulenti di Bohams -. È sopravvissuta a 12 giri in due gare su uno dei percorsi stradali più impegnativi e famigerati del mondo. È quanto di più simile a una moto da corsa che si può acquistare, una rarità assoluta“. Mentre James Stensel, direttore della casa d’aste, ha aggiunto: “Mai prima d’ora una moto vincitrice del TT è stata messa in vendita e Bonhams è particolarmente orgoglioso di essere stato incaricato di trovare un nuovo proprietario per questo esemplare“. Bisognerà aspettare fino al 22 aprile, ma si preannuncia già un’asta da record: basti pensare che si parla di un valore tra i 90 e i 113 mila euro, un’enormità.