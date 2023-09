Chi veste Lewis Hamilton? Il suo stilista è tra i più famosi al mondo

Lo stile eccentrico di Lewis Hamilton non passa inosservato. Che sia nel Paddock o nella vita di tutti i giorni, il sette volte iridato vuole distinguersi dalla massa.

Un campione dallo stile unico nell’abitacolo ha voluto lasciare il segno, indossando vestiti spettacolari, anche nelle giornate antecedenti alle sfide in pista. Lewis Hamilton è un campione sui generis, forse il meno pistaiolo di sempre. Lotta per le sue cause sociali ed è una presenza fissa agli eventi internazionali dello show business.

Amante della moda e della musica, LH44 ha interlacciato rapporti con artisti e personaggi dello spettacolo. Il suo curriculum, del resto, lo precede. E’ l’unico ad aver vinto 103 GP in Formula 1. L’anglocaraibico non è nato in una famiglia abbiente, come tanti suoi colleghi. E’ senza dubbio emerso grazie al suo talento e al suo carattere. Sin da ragazzino aveva chiaro l’obiettivo di emergere nel Motorsport.

Suo padre ha fatto tantissimi sacrifici per consentirgli l’exploit in giovane età. Per sua fortuna l’incontro con l’ex boss della McLaren-Mercedes, Ron Dennis, gli ha svoltato la vita. E’ stato supportato, finanziariamente, nelle categorie propedeutiche alla F1, sino al debutto con il team di Woking avvenuto nel 2007. Un normale rookie avrebbe potuto rimanere schiacciato dalla presenza ingombrante di un bicampione del mondo delle qualità di Fernando Alonso.

Quest’ultimo, dopo aver detronizzato Michael Schumacher, si ritrovò in una posizione scomodissima. Lewis fece faville già nelle prime gare, registrando 9 podi nelle prime 9 uscite. Sfiorò un mondiale che avrebbe meritato, beffato nel finale dal ferrarista Kimi Raikkonen. Fu chiaro a tutti che era nata una nuova stella nel circus, sebbene il panorama di fenomeni all’epoca era molto affollato.

Lo stile inconfondibile di Lewis Hamilton

La carriera dell’anglocaraibico ha subito la svolta con il passaggio. Quando il talento incontra l’occasione, a quel punto, è dura che vi possano essere errori. Lewis, nell’era ibrida della Mercedes, ne ha commessi pochi. Ha mantenuto alta la concentrazione e ha conquistato altri 6 mondiali, salendo a 7 totali, dopo quello conquistato nel 2008 al volante della McLaren. Ecco come contattare il campione della Mercedes.

La sua fama di pilota gentiluomo è cresciuta di anno in anno. Il driver della Stella a tre punte è stato affamatissimo, perdendo di fatto solo il duello interno, nel 2016, con Nico Rosberg e, nel 2021, il braccio di ferro con Max Verstappen. Lo stile streetwear dell’anglocaraibico ha fatto parlare di sé, quasi quanto le sue vittorie in pista. Insieme all’amico Tommy Hilfiger ha disegnato una propria linea di abbigliamento. La collezione speciale “TOMMYXLEWIS” è andata a ruba.

Felpe, maglie, pantaloni griffati LH hanno fatto faville, non solo tra i fan del #44. Marcelo Burlon ha vestito il driver della Mercedes. Lewis ama anche i capi Iceberg, Valentino e Supreme. Il brand francese ha puntato su elementi tipici del Motorsport, con la pelle e una vision underground. Lo street racing hanno caratterizzato alcune capsule collection, che comprendevano pantaloni, guanti, manopole, caschi e maschere, legando il mondo dei motori con quello della moda.