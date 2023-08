Come contattare Lewis Hamilton? Ecco cosa occorre fare

Il sette volte campione del mondo, Lewis Hamilton, è tra i personaggi più illustri della storia del Motorsport. Se il vostro desiderio è quello di mettervi in contatto con l’anglocaraibico vi consigliamo di seguire alla lettera i nostri consigli.

E’ il pilota che ha conquistato il maggior numero di GP nella storia della Formula 1. L’unico ad essere andato in tripla cifra, salendo per l’esattezza a quota 103 trionfi nella categoria regina del Motorsport. Ha di recente stampato la sua centoquattresima pole position sul tracciato dell’Hungaroring, diventando il primo in assoluto ad aver firmato 9 pole position sul medesimo tracciato.

La storia di Lewis Hamilton si intreccia con quella della Mercedes che, sin dall’anno del suo debutto, equipaggiava le frecce d’argento. LH44 ebbe la capacità di farsi notare da uno degli uomini più importanti del circus dell’epoca, ovvero Ron Dennis. Il boss del team di Woking decise di investire sulla carriera del giovane che, a differenza di tanti suoi colleghi, non è cresciuto in un contesto familiare benestante.

Suo padre, infatti, per assecondare la passione di Lewis dovette fare tre lavori credendo nelle potenzialità velocistiche del figlio. Dopo aver dimostrato di essere uno dei talenti migliori della sua generazione sui kart, si confermò anche nelle categorie propedeutiche alla Formula Uno 1 al suo esordio avvenuto nel 2007 al fianco del bicampione del mondo Fernando Alonso. Per inquadrare la portata dell’impresa compiuta dal classe 1985 di Stevenage si può fare un parallelismo con i tempi attuali.

Come messaggiare con Lewis Hamilton

L’asturiano all’epoca era ciò che rappresenta oggi Max, ovvero il punto di riferimento in pista. Il rookie Lewis Hamilton riuscì a mettere in difficoltà il suo pluripremiato teammate, inanellando 9 podi di fila nei primi 9 GP corsi in Formula 1. A furia di mettere punti in cascina il #44 si giocò il titolo mondiale con Kimi Raikkonen della Ferrari e Fernando Alonso della McLaren.

Con un pizzico di esperienza in più Lewis Hamilton avrebbe, certamente, portato a casa il titolo mondiale nell’anno del suo debutto nel circus, cosa mai avvenuta a nessun altro pilota in precedenza. La scelta di abbracciare l’avventura Mercedes risultò vincente e gli diede la possibilità di conquistare altri sei titoli in Formula 1.

È stato l’unico ad essere, realmente, andato vicinissimo all’ottenimento dell’ottava corona. Fu proprio Max Verstappen, all’ultimo giro nel GP di Abu Dhabi 2021, a togliergli la soddisfazione di issarsi lì dove nessuno era mai arrivato prima. Hamilton è considerata una delle personalità più influenti del mondo, grazie alle sue iniziative sociali e di protezione delle minoranze. Che voi siate dei fan di Formula 1 o dei sostenitori delle battaglie del campione vi suggeriamo di mandare una mail a teamlh@lewishamilton.com.

Potreste anche contattarlo sui social network: IG @lewishamilton, FB Lewis Hamilton, mentre su Twitter @LewisHamilton. Il campione, naturalmente, ha un social media manager perché ha un seguito impressionante con milioni di follower. Per questo motivo vi consigliamo di provare a mandargli una mail all’indirizzo sopracitato. Consultate anche il suo sito web e quello ufficiale del fan club.