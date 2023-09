Sorpresa Panda, torna la più amata: rissa per averla, ora o mai più

Grande ritorno in casa FIAT, con un modello amatissimo che è pronto a conquistare ancora una volta il mercato.

Una delle auto che in questi ultimi anni ha incantato maggiormente il grande pubblico è indubbiamente la Panda. Il modello storico delle utilitarie del mondo FIAT hanno fatto sì che venissero vendute in grande quantità negli ultimi anni, tanto che ogni mese in Italia è l’auto più acquistata.

Sono tante le motivazioni che hanno portato la Panda a essere così tanto amata. Uno dei punti di maggiore importanza è sicuramente il fatto che ha saputo unire stile ed eleganza a un ottimo prezzo.

La possibilità di essere accessibile di fatto a tutta la popolazione ha dato modo di ampliare moltissimo le richieste in giro per l’Italia. In questi anni la Panda ha preferito lanciarsi nel mondo dell’ibrido, con la decisione che si è rivelata vincente.

Il modello che in assoluto ha fatto parlare maggiormente di sé nella storia è indubbiamente il 4×4. Nessuno infatti avrebbe mai potuto immaginare che un’utilitaria a trazione integrale avrebbe potuto diventare così popolare, ma alla fine i risultati hanno ampiamente premiato la casa torinese.

Il fatto che sia stata tolta di recente dal mercato è stato un duro colpo per gli appassionati. Non vi è però di che disperarsi, perché la FIAT non ha mai abbandonato i suoi modelli che l’hanno resa celebre. La prima volta che la 4×4 si presentò sul mercato fu nel 1983 e proprio per i 40 anni dalla sua nascita, da Torino è nata una versione omaggio.

FIAT Panda 4×40°: l’omaggio al modello storico

La FIAT ha dunque deciso di rilanciare un particolare modello di Panda 4×4, ma siccome sono passati ormai quarant’anni dalla sua nascita, il nome sarà 4×40°. Siamo di fronte a un’edizione speciale, dunque non sarà venduta su larga scala.

L’auto in questione sarà prodotta solamente in 1983 esemplari, con il numero che ovviamente si rifà all’anno di nascita dell’auto. Per renderla ancora più esclusiva, si è deciso di limitare l’acquisto solo alle nazioni europee nelle quali ha avuto maggiore successo, dunque Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Tra le varie caratteristiche di queste auto vi è il fatto che possono essere acquistate solamente nella versione con colorazione bianco Avorio. L’auto inoltre vuole essere a tutti gli effetti un omaggio alla vecchia versione, tanto è vero che monta il suo classico TwinAir.

Ci sarà dunque ancora una volta il leggendario due cilindri turbobenzina che avrà modo di erogare un massimo di 85 cavalli. Questo purtroppo comporterà un’eccessiva emissione di CO2, dato che passa a 156 g/km, rispetto alla classica versione che ne emetteva 114.

Anche per quanto riguarda il consumo, la scelta del motore non aiuta i clienti, con un netto peggioramento che passa da 4,9 litri per percorrere 100 km a 6,9 litri per la stessa distanza. La Panda 4×40° si presenterà con una lunghezza di 371 cm, una larghezza di 166 cm e un’altezza di 160 cm e sarà dunque un’auto da cinque posti. Il prezzo è indubbiamente superiore rispetto al solito, ma con soli 23.900 Euro si potrà acquistare questo iconico modello omaggio a una delle auto più amate di sempre.