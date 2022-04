Fiat 500, arriva un’edizione speciale firmata Andrea Bocelli (FOTO)

Arriva una nuova versione della Fiat 500 La Prima, la versione elettrica della piccola del gruppo torinese. E vede una partecipazione speciale.

La Fiat continua con la sua campagna di promozione della 500. Il fiore all’occhiello del gruppo torinese continua a macinare cifre record, anche nella versione elettrica ormai lanciata da qualche stagione. Le immatricolazioni di nuove auto in Europa hanno rallentato fortemente dopo la pandemia, con i dati che confermano come il mese di febbraio sia stato il peggiore addirittura degli ultimi 42 anni. Ma a far ben sperare è proprio il mercato dell’elettrico.

In compenso le vetture 100% elettriche sono molto richieste, tanto che il volume di affari è aumentato del 77%, per una quota di mercato che ora tocca l’11%. E la Fiat anche qui è trascinata proprio dalla 500. merito anche di alcune edizioni speciali presentate dalla casa italiana.

Fiat 500, edizione speciale firmata Bocelli

L’attuale Fiat 500 Elettrica è stata presentata appena due anni fa ma già si pensa a una nuova generazione. Questa intanto ha colpito il pubblico non solo per eleganza e prestazioni ma anche per le diverse serie speciali uscite in questa sua breve vita. Dopo la versione Red ma anche Gialla, dedicata al Giappone, per la 500 E è in uscita un modello davvero esclusivo. Si tratta di una 500 La Prima Bocelli, che rappresenta il nuovo allestimento top di gamma incentrato su un’esperienza sonora premium ottenuta con l’aiuto del tenore Andrea Bocelli e di suo figlio Matteo.

La 500 La Prima è il terzo modello di questa auto più venduta in Italia. E questa presenta tutti gli optional possibili, ma anche con delle vere chicche. A partire appunto dall’impianto audio. Per creare il miglior suono, Fiat ha collaborato con i Bocelli e JBL, che ha fornito l’hardware. Ne è venuto fuori un sistema audio da 320 Watt che incorpora la tecnologia “Virtual Venues” di JBL ed è appositamente adattato alle caratteristiche interne della vettura del gruppo Stellantis. Al momento non è ancora chiaro quanti altoparlanti o subwoofer siano inclusi nel sistema audio, ma per ora è chiaro che il già piccolo bagagliaio non diminuirà la sua portata.

Oltre al grande impianto audio, la 500 La Prima By Bocelli è dotata anche del “Sanitizing Glove Box” che ha debuttato nell’allestimento RED qualche mese fa. In pratica i proprietari possono igienizzare i propri oggetti personali grazie a una lampada UV-C nel vano portaoggetti che funziona in cicli di tre minuti. Tra le dotazioni di serie di questa speciale 500 ci sono anche il touchscreen da 10,25 pollici per l’infotainment Uconnect, oltre a un quadro strumenti digitale da 7 pollici e l’ADAS di livello 2.

Questa 500 La Prima By Bocelli sarà disponibile nelle versioni hatchback, cabrio e 3+1, che presentano anche cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED e sedili ricamati beige ghiaccio. Sei i colori della carrozzeria tra cui scegliere: Onyx Black, Rose Gold, Ice White, Mineral Grey, Ocean Green e Celestial Blue, con il primo scelto proprio per il lancio di questa edizione particolare. La novità sta nel motore, che presenta una batteria più grande da 42 kWh che offre un’autonomia WLTP di 321 km e il motore elettrico più potente che produce 117 CV. AL momento non è stato dichiarato il prezzo ma dovrebbe essere leggermente superiore al prezzo base de La Prima.