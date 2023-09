Dove vivono gli Elkann? Svelati i luoghi delle loro lussuose residenze

John e Lapo Elkann insieme alla sorella Ginevra sono molto noti in Italia. In pochi però conoscono le loro residenze mozzafiato.

La famiglia Elkann è legata alla casata degli Agnelli per le nozze che avvennero tra il giornalista e scrittore statunitense Alain e Margherita Agnelli, sorella di Umberto e di Gianni, più noto come l’Avvocato. Da quelle nozze sono nati tre fratelli, i più noti John e Lapo e la più piccola, vale a dire Ginevra, impegnata ancora oggi nel mondo del cinema.

Come potrete immaginare, quando si fa parte di queste famiglie così ricche, si hanno migliaia di possibilità sin da piccoli in quanto a stile di vita, e molti membri della casata hanno deciso di spostarsi e di non vivere a Torino, ma neanche in Italia.

Nella giornata di oggi, vi parleremo dei luoghi in cui vivono attualmente gli Elkann, ormai legati a doppio filo con gli Agnelli rimasti in vita. Alcune risposte, ne siamo sicuri, vi sorprenderanno, mentre altre saranno delle piacevoli conferme in un mondo in cui tutto va veloce.

Elkann, ecco i luoghi in cui vivono John e Lapo

John Elkann non si è mai allontanato dall’Italia in termini di luogo abitativo, ed infatti vive tutt’oggi nei pressi di Torino, visto che ha ereditato una villa nelle colline vicine al capoluogo piemontese. Il presidente della Ferrari vive un periodo molto intenso legato alle vicende sportive del Cavallino.

Il figlio del giornalista scrittore americano Alain e di Margherita Agnelli ha assunto tale carica alla fine del 2018, poco dopo la morte di Sergio Marchionne avvenuta alla fine di luglio di quell’anno, e non è mai riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi. John non ha mai dimostrato un particolare interesse per il mondo dei motori e delle corse, e tra i grandi capi del Cavallino sembra essere il CEO Benedetto Vigna colui che è più vicino alle vicende sportive, come si è visto dalla decisione di allontanare Mattia Binotto pochi mesi fa.

Un grande tifoso della Ferrari e della Juventus è sicuramente Lapo Elkann, che nonostante i diversi problemi avuti con le sostanze stupefacenti è sempre stato apprezzato dai fan per via del suo stile di vita passionale. Al box del Cavallino, lo abbiamo visto tante volte esultare per le vittorie e soffrire per le sconfitte.

Il rampollo della famiglia Agnelli si è sempre dimostrato molto sensibile. In particolare ha commosso il suo messaggio qualche tempo fa per Gianluca Vialli, prematuramente scomparso a causa di un cancro.

A differenza di suo fratello, Lapo si è distaccato dall’Italia ed ha sempre vissuto tra Londra e gli Stati Uniti d’America, ma qualcosa è cambiato quando ha sposato Joana Lemos. Da quel momento in poi, ha spesso vissuto anche nei pressi di Lisbona, città di cui la sua consorte è originaria.

Ginevra, chi è la sorella di Lapo e John Elkann e dove vive

John e Lapo hanno anche una sorella, di cui si parla meno. Il suo nome è Ginevra, nata a Londra il 24 novembre del 1979, la più piccola dei tre. Lei è una regista e produttrice cinematografica, che è cresciuta tra Inghilterra, Francia e Brasile, ma oggi vive in Italia e si divide tra Roma e Torino, ovviamente per questioni lavorative.

La donna ha comunque spesso raccontato di amare il capoluogo piemontese, e nei periodi di relax si reca proprio nella città che ha fatto la fortuna della casata Agnelli. Per quanto riguarda la parte degli Agnelli, sappiamo che Andrea, ormai ex presidente della Juventus dopo le dimissioni legate allo scandalo degli ultimi mesi, vive ovviamente a Torino, mentre molti altri se ne sono allontanati.

Sua sorella Anna è solita dividersi tra Milano e Londra, ma è stata avvistata più frequentemente nella capitale inglese, anche se qualche volta fa ritorno in Italia. Tornando indietro nel tempo, c’è stata una vera e propria diaspora tra i parenti di Gianni, detto L’Avvocato, che rimase a Torino a differenza della sorella Clara, trasferitasi a Venezia.

L’altra sorella, ovvero Maria Sole, si è spostata a Roma dopo le nozze con Pio Teodorani Fabbri, mentre Cristiana si è spostata a Parigi. Dunque, c’è una grande differenza di approccio tra i vari membri della famiglia, con qualcuno che vuole restare legato al nostro paese ed altri che non ne hanno la minima intenzione, almeno per ora.