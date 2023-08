Ferrari, è la fine di un’era: al posto di un modello storico arriva un bolide da oltre 1000 CV

La Ferrari si prepara a lanciare un nuovo missile, che già fa paura ai rivali. Andiamo a scoprire come sarà la vettura.

In casa Ferrari si lavora su tanti nuovi progetti, con il biennio 2024-2025 che sarà caratterizzato dal debutto ufficiale di tanti nuovi modelli. Tra pochi mesi vedremo in azione l’erede della LaFerrari, che ormai da diversi mesi sta effettuando dei test su strada, con tante tecnologie dalla sua parte.

A Maranello ormai si è puntato fortemente sull’ibrido, ma il 2025 segnerà un altro passo in avanti con il debutto della prima elettrica. Prima di tutto, sappiamo che, in base ad un sofisticato sistema, a Maranello vogliono confermare il sound dei motori V12 pure sulle auto elettriche.

Per ora, non sappiamo come faranno esattamente, ma in Ferrari hanno già fatto sapere di voler costruire un’elettrica diversa da tutte le altre. Nel frattempo, sono iniziati i test anche per un’altra vettura, che punta ad ottenere risultati importanti. Andiamo a vedere di che modello si tratta, con la potenza che sarà davvero pazzesca.

Ferrari, inizia a girare un nuovo modello da paura

In casa Ferrari si sta lavorando ad un nuovo progetto, che con tutta probabilità sarà l’erede della SF90 Stradale. Nel mese di giugno, sono stati tolti i veli alla SF90XX, ovvero l’evoluzione estrema di questa splendida vettura, che fu lanciata nel 2019 in occasione del 90esimo anniversario della nascita della Scuderia modenese.

La SF90XX è una delle Rosse più performanti di sempre, con 1.030 cavalli a disposizione e tecnologia Plug-In Hybrid. Il prezzo si aggira sugli 800.000 euro, ma alcune voci dicono che è comunque già sold-out. La particolarità della SF90XX è che si distingue dagli altri modelli della serie XX, come la FXX e la 599XX, dal momento che è stata omologata per girare anche su strada, mentre queste ultime due potevano essere portate solo in pista dai facoltosi clienti che l’avevano acquistata.

In questi giorni, pare siano iniziati i test in strada dell’erede della SF90 Stradale, come documentato da questo video, pubblicato sul canale YouTube “Rons Rides“. Si capisce come sia la sua erede in base alle forme dell’anteriore, molto simili a quelle del modello originale, anche se, di sicuro, arriveranno delle modifiche sostanzali. Il progetto di questa Ferrari è ancora in fase embrionale, come testimoniato anche dalla livrea camuffata che sta utilizzando.

Il debutto potrebbe avvenire nel 2025, ed al momento non abbiamo grandi informazioni su di lei. Gli adesivi gialli che vediamo sparsi sulla carrozzeria ci confermano che sarà un’auto ibrida, quasi al 100% con tecnologia plug-in. La potenza sarà, come al solito, molto elevata, toccando delle vette alle quali il Cavallino è ormai abituato.

Si parla di oltre 1.000 cavalli di potenza massima, con un motore V8 da 4,0 litri a spingere sotto il cofano, con tre motori elettrici in suo supporto. Secondo le indiscrezioni, si starebbe puntando ad una netta diminuzione del peso, con un lavoro molto raffinato su varie componenti. La speranza è quella di avere più dettagli il prima possibile.