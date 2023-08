Una Ferrari da sogno è stata modificata ad hoc ed ora fa davvero paura. Ecco le sue forme e come è cambiata.

Il marchio Ferrari è solito progettare e realizzare delle supercar da sogno, ma attrae sempre la creatività dei tuner. Le auto di Maranello hanno delle prestazioni da urlo, ma c’è sempre chi vuole fare ancora di più, per tirare fuori da queste supercar delle potenze mai fatte registrare in precedenza.

Quest’oggi, vi parleremo di una delle Ferrari più esclusive degli ultimi anni, che monta uno splendido motore V12. Il suo sound è inconfondibile, ma vi garantiamo che dopo le modifiche che gli sono state fatte, sarà ancora più unico. Andiamo a scoprire questo capolavoro delle quattro ruote che vi farà gioire.

Ferrari, ecco la 812 Competizione by Novitec

Oggi vi parleremo di una Ferrari impressionante, che già di per sé vanta una potenza sovraumana. Stiamo parlando della 812 Competizione, un mostro che monta un motore V12 e che totalizza la potenza massima di 830 cavalli. Il gioiello è stato prodotto in sole 999 unità, ed ora ne abbiamo una ancor più esclusiva.

Stiamo parlando della versione by Novitec, che ha realizzato la 812 Competizione più potente di sempre. Infatti, il siluro di Maranello è stato portato ad 866 cavalli, come se quelli presenti sul modello base non fossero già abbastanza. Il tuning si è concentrato proprio sul sensazionale V12 di Maranello, che ha subito delle pesanti modifiche.

Iniziamo parlando del nuovo impianto di scarico, che è stato realizzato in Inconel, una lega metallica leggera che viene usata anche in F1 per ottenere un minor peso. Il tutto è placcato in oro, ed il lavoro ha portato all’ottenimento dei fatidici 866 cavalli, con 692 Nm di coppia massima. Inoltre, la parte posteriore del mezzo è ora molto più aggressiva, con due enormi terminali da 120 mm ciascuno abbinati ad una valvola a controllo elettrico, che permette di regolare il sound del modello. Stiamo parlando di un capolavoro di tecnica.

La Ferrari 812 Competizione della Novitec presenta anche evoluzioni stilistiche, che ne hanno reso ancor più aggressivo un design già da sogno. I cerchi in lega della Vossen da 21″ all’anteriore e da 22″ al posteriore sono tra le novità più interessanti, con le cinque razze che sono davvero caratteristiche.

Inoltre, troviamo uno splitter di dimensioni maggiori ed una parte posteriore del tutto rinnovata. Ciò è stato fatto per affinare l’aerodinamica e rendere la 812 Competizione ancor più agile nelle zone di frenata ed in curva. Aggiornate anche le sospensioni, che abbassano di 25 mm l’altezza da terra della vettura, mentre il Front Lift System può alzare la supercar di 40 mm quando si passa sopra a dossi e rampe.

Anche gli interni possono essere personalizzati, con pelle in fibra di carbonio o alcantara. Insomma, siamo di fronte ad un capolavoro, che la Novitec ha presentato in un video caricato sul proprio canale YouTube, che abbiamo provveduto a caricare in alto. Il sogno dei clienti più ricchi ora è realtà, anche se non conosciamo il prezzo.