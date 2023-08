A che età ci si compra una Ferrari? Il dato che emerge sorprende tutti

La Ferrari la vorrebbero tutti, ma sono pochi quelli che la possono acquistare. Emerge ora un dato sull’età degli acquirenti.

Il sogno di tutti è quello di acquistare una Ferrari, anche se è molto più probabile che ciò resti solo un qualcosa di irrealizzabile. Le auto del Cavallino, com’è giusto che sia, hanno dei prezzi irraggiungibili, ma la clientela continua comunque ad essere ben presente, come confermano i dati.

Il 2022 ha prodotto un utile netto di quasi un miliardo di euro, con un aumento sulle vendite del 18,5% rispetto all’anno prima. Il 2023, secondo quelli che sono i dati parziali, può andare ancora meglio, a conferma dell’impressionante stato di forma di questa azienda.

Come ben sappiamo, il mercato dell’auto è in enorme crisi, eppure la Ferrari pare non risentirne per nulla. Questo non è altro che un segnale molto positivo, in un periodo in cui si guarda molto alle nuove tecnologie, ed anche a Maranello stanno tenendo gli occhi aperti sul loro futuro.

Nel 2025 è attesa la prima supercar elettrica della casa italiana, che di certo non farà la gioia dei puristi. Tuttavia, siamo certi che anche lei venderà alla grande, visto il successo che stanno facendo tutti i modelli prodotti di recente. A questo punto, vediamo un dato che interessa davvero tutti in questo momento.

Ferrari, il dato sull’età di chi le compra è folle

Il marchio Ferrari attira grandi e piccini, ed il CEO del marchio, ovvero Benedetto Vigna, ha fatto un annuncio davvero pazzesco in queste ultime ore. Il manager ha infatti dichiarato che la gran parte dei nuovi clienti del Cavallino ha un’età inferiore ai quarant’anni, per cui si tratta di un’età molto bassa se rapportata con il valore delle auto prodotte a Maranello.

Ecco cosa ha dichiarato l’amministratore delegato: “I nostri nuovi clienti sono più giovani del 10% rispetto a tutti i clienti che abbiamo nel mondo. Il Cavallino rampante scalcia forte. Acquistare una nostra vettura è un’esperienza che inizia quando vedi una Ferrari per la prima volta, ma non è qualcosa che si ottiene così facilmente“.

A Maranello, come si è ben capito, le cose vanno alla grande, e non c’è davvero più nessuno da temere. La Rossa continua a far battere i cuori, ed il fatto che basti essere così giovani per assicurarsene una è davvero curioso. Vedremo se, in futuro, l’età minima scenderà ancora o meno.