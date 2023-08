Clamoroso rumor Dacia, c’è la decisione: perché Jeep sta tremando

La Dacia continua a crescere sul fronte delle vendite, ed ora c’è una grande novità per tutti voi. Ecco il nuovo obiettivo.

Uno dei costruttori più in forma del momento è senza dubbi la Dacia, che è uno dei pochi a resistere alla crisi del mercato delle quattro ruote. Il suo segreto sono i modelli affidabili e facili da guidare, ed anche molto spaziosi, che sono in vendita a dei prezzi davvero molto contenuti, cosa insolita per oggi.

La Dacia è stata in grado di stupire per tante volte, ma ora c’è in mente un’occasione davvero unica, legata ad un nuovo obiettivo che si sono messi in testa. Andiamo a vedere di cosa si sta discutendo in queste fasi all’interno del marchio del gruppo Renault, che ora inizia a far paura.

Dacia, ora l’obiettivo è davvero notevole per il futuro

Il futuro della Dacia è roseo, ed ora si pensa alla realizzazione di due nuovi veicoli. Stiamo parlando della Duster e della Bigster, le quali sono attese per i prossimi anni, cosa che conferma il grande impegno sul fronte del mercato europeo. Secondo quanto riportato dal sempre affidabile “Autocar“, l’obiettivo è molto chiaro, ed è quello di sfidare, nel vecchio continente, un altro marchio molto noto.

La casa rumena vuole dar battaglia alla Jeep, offrendo dei veicoli del tutto nuovi e che non ha mai presentato nella propria gamma. Stiamo parlando dei fuoristrada, e l’obiettivo è quello di realizzarli e commercializzarli con prezzi accessibili per tutti. Il segreto, come detto, di questo costruttore è sempre stato quello di fondere la qualità ed il prezzo, ed il successo è sempre assicurato, soprattutto in una fase dove i costi d’acquisto sono elevati.

Già nel 2021 si era capito come la casa dell’Est Europa volesse varcare nuovi orizzonti, quando il CEO della Renault, ovvero Luca De Meo, aveva detto di voler rendere il marchio più riconoscibile tramite nuovi modelli. Il grande boss, inoltre, aveva affermato che il grande segreto sarebbe stato quello di puntare, ancora una volta, sul prezzo accattivante, e pare proprio che, ancora una volta, possa riuscire nell’obiettivo.

La Dacia si sta orientando verso i fuoristrada, e la conferma è arrivata da Laurens van den Acker, il direttore design del marchio: “Per come la vedo io, non c’è un vero e proprio rivale della Jeep in Europa. Per quale motivo non potremmo esserlo noi? Non ci sono vetture in vendita con prezzi popolari con un’attitudine alla vita all’aria aperta. Noi siamo già ben messi in questi termini, e tantissimi dei nostri clienti ci scelgono per questo tipo di messaggio che stiamo mandando“. Dunque, il cambiamento è iniziato, e siamo certi che questo marchio si farà valere.

Il primo modello che andrà a rientrare in questo segmento è la nuova Duster, che arriverà nel 2024. Il 2025 sarà invece l’anno della Bigster, che avrà delle dimensioni più importanti, come fa capire anche il nome stesso. La curiosità della clientela è enorme, e presto sapremo qualcosa in più sul futuro.