Mercedes EQA ed EQB si rifanno il look: le foto dei 2 SUV tedeschi super-tecnologici

Mercedes lancia due nuovi modelli che già fanno discutere per la loro bellezza: tecnologia da urlo ed efficienza tedesca.

Grazie al loro design, tipico dei SUV di ultima generazione, alla loro potente trazione 100% elettrica ed il loro pacchetto tecnologico sempre più all’avanguardia, dove spicca la navigazione predittiva con Electric Intelligence, Mercedes EQA e Mercedes EQB si sono già affermate come due giovani ma efficaci best seller del mercato elettrico.

Modelli da copertina della nuova proposta zero emissioni a firma Mercedes, oggi, entrambe, diventano ancora più attraenti, grazie ad un look rinnovato e migliorato, ma anche con il supporto di numerosi aggiornamenti che permettono alle due vetture di diventare anche più efficienti e tecnologiche.

Mercedes EQA ed EQB: ancora più premium

Partiamo dallo stile, il design di Mercedes EQA e Mercedes EQB è stato arricchito con una superficie di pannelli neri con trama a stella nella porzione anteriore. Una fascia luminosa collega le luci diurne dei fari, mentre nuovo è anche il paraurti che mette in risalto l’ampio frontale.

1 di 4

All’interno, il volante di ultima generazione con comandi a sfioramento e le finiture in legno di tiglio color marrone consegnano una percezione complessiva ancora più premium.

Aumenta la tecnologia e l’autonomia (per EQA) fino a 560 km

Stile ma anche tecnologia, il sistema MBUX con controllo vocale che equipaggia sia Mercedes EQA che Mercedes EQB è stato migliorato, al pari dei sistemi di assistenza alla guida, anche questi aggiornati.

Disponibile la tecnologia di ricarica Plug & Charge, così come l’opzione Sound Experiences che permette nuove esperienze sonore altamente tecnologiche. Inolte, per la prima volta il gancio di traino è disponibile, come optional, per l’EQB a cinque posti.

Gli ingegneri di Mercedes-Benz sono riusciti, grazie ad una serie di accorgimenti, ad aumentare l’autonomia di Mercedes EQA fino a 560 chilometri in ciclo WLTP.

Questo è stato possibile ottimizzando l’aerodinamica ed utilizzando pneumatici ad alta resistenza. La massimizzazione dell’autonomia è utile soprattutto nell’uso quotidiano, considerando che così facendo i consumatori di energia, come il display o il climatizzatore, possono essere spenti o limitati a favore di una maggiore autonomia.

Le aggiornate versioni di Mercedes EQA e Mercedes EQB potranno essere ordinate a partire dall’autunno 2023, e arriveranno nei concessionari europei all’inizio del 2024.