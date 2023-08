Chi fa i motori della Hyundai? Altro che Corea, arrivano da molto più vicino

Il marchio Hyundai sta vivendo una buona fase di mercato, ed ora vi parleremo dei loro motori. Ecco chi e dove li fa.

Il 2022 è stato un pessimo anno per il mercato delle quattro ruote, e qualche piccolo segnale di risveglio lo stiamo vedendo solo in questi mesi. Le case che hanno chiuso in positivo, in confronto all’anno precedente, sono state poche, ma tra di loro c’è la Hyundai, che è una vera e propria sorpresa.

Il marchio coreano ha infatti chiuso con ben 3.944.574 veicoli venduti, che non sono gli oltre 11 milioni della Toyota, ma che rappresentano comunque un’ottima crescita pari all’1,4% rispetto al 2021. La crescita c’è stata in patria, ovvero in Corea del Sud, ma è fuori da questo paese che si sono registrati i dati migliori e più sorprendenti.

La Hyundai, infatti, è cresciuta 2,9% fuori dal paese asiatico, dove ha totalizzato solo una piccola parte delle proprie immatricolazioni, mentre all’estero ha venduto ben 3.255.695 unità. In sostanza, parliamo di passi avanti e di numeri notevoli, che testimoniano l’ottimo stato di forma di questo costruttore emergente.

Per quello che riguarda le prospettive future, c’è da dire che non manca l’ambizione. Infatti, il marchio asiatico ha fatto sapere di voler puntare alla vendita di 4,32 milioni di veicoli per l’anno che stiamo vivendo, e solo tra pochi mesi scopriremo se ce la faranno o meno. Nel frattempo, andiamo ad analizzare chi fa i motori e dove.

Hyundai, ecco chi fa i motori e lo stabilimento scelto

Le grandi case costruttrici hanno vari stabilimenti sparsi in tutto il mondo, ed oggi vi parleremo di quello più vicino a noi. La Hyundai è una casa ufficiale ed autonoma, che produce i motori per sé stessa. Per tutto ciò che riguarda il reparto europeo, auto e motori vengono fatti nello stabilimento di Nosovice.

Si tratta di un comune situato nello stato della Repubblica Ceca, ed è qui che nascono le vetture che poi vengono immatricolate nel vecchio continente. Tornando sui motori, specifichiamo che la Hyundai monta gli stessi della Kia, avendo inglobato questo marchio nel lontano 1997.

Come si dice in gergo, l’unione fa la forza, dal momento che entrambe stanno vivendo una fase molto positiva, e questa partnership continua a dare i suoi frutti anche oggi. Il principale stabilimento per la produzione di auto da vendere in Europa è chiamato Hyundai Czech, una fabbrica ad energia pulita.

Lo stabilimento ha aperto nel 2007, con la i30 che fu la prima vettura ad essere costruita da queste parti. Al giorno d’oggi, la produzione si è allargata anche alle auto elettriche, e va sottolineato come anche gli stessi powertrain ad emissioni zero vengano prodotti dallo stesso costruttore.

Il marchio coreano, dunque, ama farsi tutto in casa, cosa che ormai è valida solo per i veri e propri colossi del mondo delle quattro ruote. Attendiamo con ansia di capire come si concluderà il 2023, un anno che è giudicato molto importante per le prospettive future della casa asiatica, che vuole ancora stupire.