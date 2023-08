E’ tutta camuffata ma si vede benissimo che è la nuova Ferrari: il modello fa già innamorare tutti

Una nuova Ferrari sta girando per alcuni test, e le sue immagini fanno sognare i fan. Ecco di che auto si può trattare.

La Ferrari non si accontenta mai dei prodotti di enorme qualità che mette a disposizione dei suoi fortunati clienti ogni anno. A Maranello c’è sempre il bisogno e la volontà di fare di meglio, e ciò è valido soprattutto per il prodotto stradale, visto come stanno andando le cose in F1 in questi anni.

Il 2023 è comunque un anno molto importante sul fronte del motorsport, dal momento che è maturata una vittoria che porta la Ferrari nella storia. Per omaggiare questo successo, è in programma un modello davvero unico, che è già stato pizzicato su strada durante alcuni test. Le immagini sono da brividi.

Ferrari, ecco la SF90XX in strada per dei test

Circa due mesi fa sono stati tolti i veli al nuovo bolide di casa Ferrari, vale a dire la meravigliosa SF90XX, un bolide da circa 1.030 cavalli. Parliamo della versione più estrema della SF90 che fu svelata nel 2019, in omaggio al 90esimo anniversario della nascita della casa del Cavallino, la prima Plug-In Hybrid del marchio.

Il modello svelato poco fa è una netta evoluzione, e segna una grande novità per il programma XX. Tutti ricorderete la FXX o la 599XX, che erano omologate solo per la pista, mentre la SF90XX è guidabile anche per le strade di tutti i giorni. In questi giorni, tuttavia, sono apparse nuove immagini di un modello ancor più differente e particolare, che potete ammirare nel post che abbiamo posizionato in basso.

Le immagini sono state diffuse dalla pagina Facebook di Walter Vayr, che da sempre ci mostra in anteprima tutti i nuovi bolidi. Si tratta della SF90XX in versione Rosso Le Mans 2023, una tonalità rossa-opaca davvero da urlo. La vettura è stata pizzicata in giro per le strade per un test, e probabilmente ci troviamo nei dintorni di Maranello, o comunque nella zona del modenese, ma comunque non è sfuggita agli occhi dei “paparazzi” delle quattro ruote.

Il colore, anche se leggermente camuffato, è effettivamente particolare, e ricorda una vettura già entrata nella storia della Ferrari. Il riferimento è alla 499P, la Hypercar che ha vinto la 24 ore di Le Mans di giugno, al ritorno in classe regina del Cavallino dopo 50 anni di assenza dalla top class della maratona francese.

Il successo è arrivato con la vettura #51, affidata ad Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi. Un omaggio a questa splendida vittoria non poteva mancare, ma per ora non si sa quando sarà disponibile questa versione, che di sicuro sarà molto costosa. Il prezzo di quella “base” è fissato attorno agli 800.000 euro.

Gli omaggi al trionfo di Le Mans non sono terminati, visto che al Gran Premio d’Italia di F1, la SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz avrà una livrea ispirata alla 499P. Il trionfo di due mesi fa ha risvegliato l’orgoglio del Cavallino, ed ora è atteso il riscatto anche nella massima formula.