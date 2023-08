Auto, vuoi difenderti dai ladri? Ecco il trucco della gomma bucata

L’auto è un qualcosa a cui siamo molto legati, ma dobbiamo far attenzione ai ladri. Ora vi spieghiamo il trucco della gomma bucata.

I furti d’auto sono un problema molto frequente, soprattutto per ciò che riguarda le grandi città. Vediamo spesso video amatoriali che riprendono vetture portate via in pochi secondi, e qualche giorno fa, vi avevamo parlato della facilità con la quale può essere rubata l’Alfa Romeo Stelvio, a seguito di un difetto di progettazione che facilita la vita ai ladri più esperti.

L’auto è un elemento molto delicato, e ci sono tanti modi per poterla rubare come meglio si crede. Difendersi è molto difficile perché come detto, i furti avvengono soprattutto nelle grandi città, dove non è facile avere un garage per metterla al sicuro. I ladri, inoltre, stanno diventando sempre più furbi.

Nelle prossime righe, vi parleremo di un clamoroso trucco che si sono inventati in questi ultimi anni, nel quale dovrete essere bravi a non cadere. Infatti, c’è il serio rischio che vi possano portare via la vettura o ciò che avete al suo interno, ed è molto importante che seguiate questi consigli.

Auto, ecco il trucco della gomma bucata

Uno dei metodi più frequenti per rubare la sua auto o svaligiarla del tutto è il trucco della gomma bucata. Ma cosa significa di preciso? Come ben sappiamo, le nostre vetture possono subire delle forature, cosa che rende impossibile la normale marcia su strada, a meno di voler distruggerla del tutto.

I ladri più furbi, una volta selezionata l’auto da rubare, la osservano per diverso tempo, assicurandosi che non ci sia nessuno nei paraggi a poter interferire con la loro azione. A quel punto, si avvicinano al vostro veicolo bucando una o più ruote, cosa che vi costringe a cambiarle.

Una volta che la vittima fa ritorno al luogo in cui aveva parcheggiato, si accorge che una gomma è sgonfia, e procede a recuperare l’occorrente per sostituirla. Proprio in quel momento, i ladri entrano in azione, rubando o l’intera vettura o tutto ciò che si trova al suo interno.

Tale trucco è tornato alla ribalta in questi giorni, in particolare, nella città di Milano. Il capoluogo lombardo ha visto all’opera due algerini che sono stati fermati, e si è capito che avevano diversi precedenti per lo stesso tipo di reato. Il loro racconto è agghiacciante.

La coppia di malviventi, infatti, ha affermato che erano soliti attendere il ritorno del proprietario, per poi ripulire la vettura da tutto ciò che c’era al suo interno. L’ultima volta si sono portati via un pc portatile ed un trolley, un evento davvero spiacevole per chi lo ha subito.

Se vi dovesse capitare di trovare il vostro veicolo fermo e con una ruota sgonfia, dovete solo tenere alta la guardia, tenendo con voi il portafoglio, il telefonino ed oggetti di valore, per poi precedere alla sostituzione della gomma, anche se è meglio chiamare qualcuno che venga in vostro soccorso.