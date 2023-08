Verstappen pronto a mollare la Formula 1? Arriva la ferocia accusa al circus

Chi l’avrebbe detto che persino il campione in carica, Max Verstappen, si sia stancato delle decisioni prese in Formula 1. Ecco cosa ha annunciato.

Il driver della Red Bull Racing si sta godendo una meritata pausa estiva, dopo gli impegni pressanti di un calendario di Formula 1 sempre più ricco. I driver hanno poco tempo, oramai, per la propria sfera privata, tra allenamenti e trasferte in giro per il mondo. L’olandese sta iniziando a palesare un malessere per i ritmi sempre più stressanti del circus.

Un tempo sembrava già una eresia un campionato corso su 20 tappe. Nel 2024, tra Gran Premi e Sprint Race, si disputeranno ben 30 gare. Una follia, persino per colui che è abituato a vincere quasi ogni domenica. Nel 2022 il numero 1 ha strappato il record di trionfi totali in una stagione a Michael Schumacher e Sebastian Vettel, ottenendo 15 successi, oltre a 2 SR. In questa annata il fenomeno di Hasselt è già salito a 10 e può polverizzare ogni primato storico.

Troppo più veloce la sua RB19 rispetto alle avversarie dirette. Il nuovo regolamento tecnico, piuttosto che livellare la griglia, ha creato un solco ancor più profondo. La Formula 1, dopo il successo nelle ultime annate grazie a Netflix con DRS e la lotta del 2021, ha cercato di spremere al massimo una copertura che sta iniziando a stancare. Ha senso dilatare un campionato che vede un solo padre incontrastato? Per il pubblico potrebbe essere divertente in una prima fase, ma per gli attori protagonisti è un vero incubo.

Tutti gli addetti ai lavori sono sottoposti ad uno stress impressionante a causa delle decisioni prese dai vertici di Liberty Media. Nel 2024 saranno tutti costretti a fare quasi 200mila miglia di viaggi aerei. Si era pensato ad un turnover per i meccanici, ma i piloti, naturalmente, sono costretti a scendere sempre in pista.

Max Verstappen fa a pezzi la Formula 1

In un’intervista rilasciata al quotidiano olandese De Telegraaf, il figlio d’arte di Jos ha annunciato che la crescita di appuntamenti lo sta facendo, seriamente, pensare ad un addio. Sta riflettendo “se vale la pena” proseguire in futuro. “Sono preoccupato per lo sport che mi è sempre piaciuto. Lo praticherò ancora, ma sino ad un certo punto. Non è che io sia completamente contrario al cambiamento, come invece affermano alcune persone. Ma quei cambiamenti devono essere a vantaggio della F1“, ha analizzato il venticinquenne.

Max ha lamentato la cosa anche con gli uomini chiave del suo team. Non a caso nelle scorse settimane Helmut Marko ha lasciato intendere che, presto o tardi, il #33 saluterà il circus. Purtroppo, come spiegato dal bicampione, tutto oramai ruota intorno al danaro. La vita non è solo legata ai guadagni, ma alla qualità di benessere che, nella categoria regina del Motorsport, non c’è più.

“I viaggi non sono il problema più grande. Si tratta più di tutte le cose extra che devo fare. I giovedì in un weekend di gara possono essere molto lunghi a seconda di dove siamo e al di fuori delle corse c’è molto lavoro al simulatore da fare“, ha annunciato il fenomeno di Hasselt. Quanto varrà la pena lo scoprirà solo vivendo, ma l’allarme è stato lanciato.