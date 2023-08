Avversari umiliati dalla Red Bull: arrivano le parole su Verstappen che sono uno schiaffo a Leclerc ed Hamilton

Max Verstappen sta dominando la scena, ed ora arrivano delle parole che umiliano i rivali. Sentite chi le ha pronunciate.

Il campionato di F1 targato 2023 sta vivendo sotto la dittatura di Max Verstappen, che in quel di Zandvoort, dove tra meno di due settimane si tornerà in pista, andrà a caccia della vittoria numero 11 in 13 gare, un ruolino di marcia da rullo compressore. Il campione del mondo fa uno sport a parte, ed il vantaggio di 125 punti su Sergio Perez che è il primo inseguitore lo confermano.

In questo momento, Super Max sta andando a caccia di due record storici, che potrebbero essere ottenuti a Monza e Singapore. Al Gran Premio d’Italia potrebbe diventare il primo a fare il grande slam, ovvero a vincere, nella stessa stagione, sulle piste di Monte-Carlo, Silverstone, Spa-Francorchamps e Monza.

Vincendo il mondiale a Singapore, Verstappen chiuderebbe i conti con sette gare di anticipo, andando così a battere Michael Schumacher, che nel 2002 divenne iridato con sei gare di anticipo sulla fine del campionato. Dunque, il 2023 è più una sfida contro la storia per il figlio di Jos, che non ha alcun rivale parlando di performance, anche grazie ad una Red Bull in stato di grazia.

La RB19 è senza alcun dubbio una delle vetture più veloci della storia, con una superiorità che ogni domenica imbarazza i fan. Va però detto che nessuno la guida come lui, e la pole position di Spa-Francorchamps o altri fine settimana recenti dimostrano quanto l’olandese sia in grado di fare la differenza quando scende in pista.

Verstappen, che mazzata da parte di Helmut Marko

La stagione di Max Verstappen è sempre più da record e, come detto, ormai si attende solo la conquista del titolo mondiale. L’unico timore che può avere è quello di nuovi problemi legati allo sforamento del Budget Cap da parte della Red Bull, che stavolta potrebbero essere non di buon occhio dalla FIA, la quale potrebbe intervenire.

Per il resto, la superiorità del team di Milton Keynes lo può lasciare tranquillo sino al 2025, dal momento che per altri due anni i regolamenti tecnici non cambieranno, rendendo vane le speranze di chi vorrà recuperare e cercare di giocarsela. La Red Bull ha scavato un vantaggio tecnico troppo netto, e Super Max la guida in modo certosino.

In queste ultime ore, Helmut Marko ha parlato del dominio dell’olandese, ma forse si è spinto anche leggermente oltre: “Max allo stato attuale delle cose sarebbe in grado di mettere in pole position anche una vettura come la Haas o l’AlphaTauri, che vanno sempre molto più forte in qualifica. Credo però che sarebbe difficile pensare di vederlo lottare a centro gruppo con queste auto per tanto tempo“.

Marko ha poi affermato che il suo pilota ha ormai superato Lewis Hamilton nella gestione della gara: “In termini di gestione della gara, il maestro in assoluto era Hamilton, ma Max ora lo ha raggiunto e complessivamente forse è già superiore, perché Verstappen è dotato di una maggior velocità pura“.