Tesla, accordo a sorpresa con un’altra casa produttrice: ora sì che cambierà tutto

La Tesla ha preso una decisione che può avere un forte impatto sul mercato delle quattro ruote. Ecco su cosa si è puntato.

Il marchio che produce auto elettriche per eccellenza è la Tesla, che in questa fase storica, sta conoscendo un vero e proprio boom. La compagnia di Elon Musk è uscita dalla crisi del settore automotive, ed in termini di vendite ha chiuso al top nel proprio settore il primo semestre del 2023.

Nessuno vende auto ad emissioni zero come la casa californiana, che lo scorso anno ha rischiato davvero perdite milionarie. Il crollo delle vendite è stato molto grave, ma l’idea di abbassare i prezzi ha pagato.

In un periodo in cui tutti li alzavano, Musk ed i suoi collaboratori hanno fatto l’opposto, ed il risultato è sotto gli occhi di tutti. Nei prossimi mesi, verrà finalmente svelata una grande novità, ovvero il curioso Cybertruck, un pick-up EV con forme futuristiche. Le prime consegne, secondo le ultime voci, sono molto vicine.

Nel frattempo, la Tesla ha concluso un altro accordo molto vantaggioso, che di sicuro porterà a notevoli introiti. Il tutto è legato alla rete di ricarica, uno degli aspetti più interessanti delle auto elettriche. L’autonomia di queste auto sta aumentando, ma molti sono ancora indietro rispetto alla casa americana. In queste ore, è stato firmato un accordo che può cambiare tutto.

Tesla, ecco l’accordo con la Fisker per i supercharger

Uno dei grandi segreti del marchio Tesla è la rete di ricarica, che viene realizzata attraverso i potenti Supercharger. Qualche tempo fa, vi avevamo parlato della volontà della compagnia di Elon Musk di aprire anche alle altre case, che potranno utilizzare questi speciali caricatori sulle auto di loro fabbricazione.

Proprio in queste ore, è stato firmato l’accordo con la Fisker, che a partire dal 2025 permetterà di caricare le proprio EV con i Supercharger di Tesla. L’annuncio è arrivato proprio dalla start-up americana, ed andrà così ad adottare il North American Charging Standard, conosciuto meglio come NACS, cosa che permetterà alla clientela di accedere alla rete Supercharger.

Un qualcosa di questo tipo è già stata fatta da marchi molto più noti come la Ford, ma anche General Motors. In questo modo, questi colossi delle quattro ruote andranno ad abbandonare la vecchia rete CCS, e tutto prenderà il via dal 2025. La Fisker inizierà la produzione di auto adatte a questa nuova carica proprio in quell’anno, allacciandosi subito alla rete del marchio californiano.

Tuttavia, la Fisker ha dichiarato che continuerà anche a fornire un adattatore per accedere alla rete CCS, dal momento che la scelta starà ai clienti. Se, per qualche motivo, essi preferiranno non cambiare strada, potranno decidere di farlo, ma è chiaro che la rete Supercharger presenterà vantaggi importanti, soprattutto sulle tempistiche di ricarica. Il buon Musk sembra aver fatto centro ancora una volta, ed ogni cosa che desidera, riesce a portarla a termine. Vedremo quali saranno gli effetti di questo nuovo accordo.