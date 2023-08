Vuoi una Fiat 500 a prezzo stracciato? L’occasione è imperdibile

La Fiat 500 è un modello molto amato, ed ora c’è un’occasione unica per averla a prezzi ottimali. Ecco quanto devi spendere.

Oggi vi parleremo di un’auto in vendita ad un prezzo eccezionale, e stiamo facendo riferimento ad una Fiat 500. Al giorno d’oggi, il mercato dell’auto è in grossa crisi, con i consumatori che cercano di risparmiare sull’acquisto dei veicoli. Infatti, essi hanno raggiunto delle cifre troppo elevate, con degli aumenti costanti, legati ad una serie di fattori.

La crisi dei microchip ha rallentato la produzione, allungando i tempi di consegna dei vari veicoli, ed il tutto si è poi riversato anche sui prezzi. Le vetture non sono più economiche come in passato, ed è normale che la gente vada a caccia di vere e proprie occasioni, soprattutto sul fronte dell’usato.

La Fiat, dal canto suo, si sta muovendo verso un aumento dei prezzi, dal momento che nel luglio del 2024 verrà svelata la nuova Panda, che costerà meno di 25.000 euro, ma che sarà comunque in salita rispetto al modello attuale. In parte, ciò si spiega con il fatto che questo sarà il costo della versione ad emissioni zero, ma in molti sono scettici. Si tratta infatti di una spesa importante, per una tecnologia che ancora molti non apprezzano.

Detto questo, è bene soffermarsi sul modello che vi proporremo oggi, ovvero la piccola ma grintosa 500, i cui prezzi sono saliti molto in questi anni. Il modello qui presentato però, ha percorso un contenuto numero di chilometri, e può essere molto interessante. La spesa per averlo è infatti più che ragionevole dal nostro punto di vista.

Fiat, ecco un vero e proprio affare per la 500

Per chi è alla ricerca di un’ottima offerta per acquistare un veicolo, oggi vi presentiamo una vera e proprio occasione. La vettura in questione è una Fiat 500 1.3 Multijet, con motore da 95 cavalli, in vendita al prezzo di 10.999 euro. L’auto è attualmente locata in Campania, nel paesino di Striano, in provincia di Napoli.

Ovviamente, parliamo di un veicolo usato, che però risale a pochi anni fa. La sua immatricolazione è infatti avvenuta nel novembre del 2016, ed ha percorso, durante la sua “vita”, 94.000 km. La vettura è un’utilitaria, e per chi si sposta parecchio, è positivo il fatto che sia alimentata a gasolio, così da garantire dei consumi ottimali, con classe di emissioni Euro 6 e cambio manuale.

Per quello che riguarda le condizioni, che sono sempre la prima cosa che si guarda quando si compra un prodotto di seconda mano, nell’inserzione viene specificato che si trova in ottimo stato, con il prezzo che però non include il passaggio di proprietà. La Fiat in questione è anche visionabile presso il luogo in cui si trova.

I chilometri sono garantiti ed anche riportati in fattura, e questo è un altro aspetto a cui fare attenzione in molti casi, visto che spesso c’è chi li abbassa agendo sull’elettronica. Detto questo, vi trovate di fronte ad una vera e propria occasione, e noi vi consigliamo di non farvela sfuggire. Se ne trovano poche di così vantaggiose.