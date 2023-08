Quanto guadagna al mese John Elkann? Una cifra assurda

John Elkann è l’amministratore delegato della Exor N.V., la società di investimento a capitale variabile controllata dalla famiglia Agnelli.

John Elkann è a capo di un business miliardario, grazie alla nota holding in cui rientra anche Ferrari, CNH Industrial, Iveco Group, Juventus, The Economist Group e Louboutin. Il fratello di Lapo è Presidente di Stellantis, della Ferrari, della Giovanni Agnelli B.V., di GEDI Gruppo Editoriale. Solo con Exor, gli investimenti per un futuro di innovazioni prevedono un piatto ricco di 700 milioni di euro, divisi tra una decina di realtà aziendali, che potrebbero far dormire sogni tranquilli alle prossime 10 generazioni.

La controllata degli Agnelli, infatti, vanta una posizione maggioritaria in Ferrari, essendo primo azionista con il 14% anche del Gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA. Exor è primo azionista del nuovo gruppo con il 14,4%. La famiglia piemontese investe nell’oro con 55 milioni in Harmony Gold, 63 milioni in Novagold e altri 13 milioni in New Gold.

Con un patrimonio sconfinato John può permettersi di diversificare. Una mossa che per i super ricchi risulta sempre vincente. Difatti investe con profitto anche nel mondo dell’editoria. Exor controlla il 43% del settimanale britannico The Economist e l’86% del gruppo editoriale Gedi, nei quali sono presenti anche i noti quotidiani nostrani Repubblica e Stampa.

L’introito mensile di John Elkann

L’erede designato dell’”Avvocato” Gianni Agnelli ha fatto una scalata assurda. Dopo la morte di Sergio Marchionne John è salito in cattedra alla Ferrari. La casa modenese ha fatto registrare fatturati record, ma nella categoria regina del Motorsport non sono arrivati risultati degni di nota.

Va riconosciuto al rampollo di aver iniziato il progetto hypercar e di aver ottenuto il successo nella classica di Le Sarthe nell’anno del centenario. La Rossa ha festeggiato a Le Mans a distanza di 50 anni dall’ultima partecipazione. Il Presidente del Cavallino ha promesso ai fan di lottare per il Mondiale in F1 nei prossimi anni.

Sapete quale è il patrimonio della sorella di John? Sia lei che Lapo hanno avuto una eredità da capogiro. John non è, però, il manager più pagato al mondo. Tavares lo batte. John Elkann percepisce, secondo quanto è merso su Espresso, ben 7.472.000,00 euro all’anno. Al mese sono oltre 622mila euro al mese.