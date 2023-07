Agnelli, qual è il patrimonio della sorella di John Elkann? Ecco cosa possiede Ginevra Elkann

Gli Agnelli sono ancora oggi tra le famiglie più ricche al mondo. Il ramo degli Elkann ha ereditato un patrimonio impressionante.

Se si potesse quantificare l’importanza che hanno avuto gli Agnelli nello sviluppo dell’industria italiana dell’Automotive sarebbe superiore alla cifra da capogiro che hanno accumulato nel corso delle varie generazioni. La loro storia parte da lontano con le vendite all’ingrosso delle spezie di nonno Giovanni. Già alla fine del ‘700 la famiglia piemontese iniziò ad acquistare terreni, installando una fabbrica di zucchero a Carignano.

La “Agnelli, Pelisseri e Compagnia, Raffinatori” fu uno step fondamentale per il futuro passaggio alla vendita della seta. Il nonno di Gianni Agnelli, tale Giovanni, ereditò già un bel patrimonio ma ebbe la capacità di proiettarsi al futuro con la nascita delle prime automobili. Le FIAT diedero una svolta al Paese. L’azienda piemontese, fondata nel 1899, permise a milioni di italiani di motorizzarsi nel pieno del boom del dopoguerra.

La famiglia ha visto crescere i suoi affari anche al di fuori del ramo Automotive, acquisendo una delle posizioni economiche più floride sul panorama mondiale. Va riconosciuto agli Agnelli la capacità di mettere le mani sulla Ferrari in un momento di grande affanno del fondatore Enzo Ferrari. Quest’ultimo piuttosto che vendere l’azienda modenese agli americani della Ford, scelse di accordarsi con l’Avv. Gianni Agnelli.

Fatto curioso che in pochi sanno, il nonno di John, Lapo e Ginevra Elkann non ha mai conseguito il titolo di “Avvocato”, ma era noto a tutti con questo appellativo. John Elkann è divenuto il Presidente della Ferrari dopo la prematura scomparsa di Sergio Marchionne nel 2018.

Sotto il profilo dei fatturati la Ferrari ha battuto numerosi record, ma sul piano dei risultati sportivi non si sono registrati miglioramenti, almeno in F1, perché nel campionato Endurance la Rossa ha vinto la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans.

Il patrimonio di Ginevra Elkann

Secondo quanto è emerso su il “Notiziariofinanziario” il patrimonio complessivo della famiglia Agnelli si aggira sui 150 miliardi di euro. A garantire i maggiori guadagni è il Gruppo Exor che al suo interno, oltre alla FIAT, registra la compagnia di capital good CNH Industrial, la Ferrari, il gruppo industriale Iveco, la società calcistica Juventus, il settimanale The Economist e il gruppo editoriale GEDI. Ecco come è composta la famiglia Agnelli.

La suddivisione delle quote azionarie di questo Gruppo consente di risalire agli averi della sorella di John e Lapo. Il Presidente della Ferrari, erede designato di Gianni Agnelli, vanta il 58,8% delle quote azionarie di Exor, in sostanza può amministrare circa 90 miliardi di euro.

A Lapo e a Ginevra, invece, spetta la gestione di un totale del 20,6% a testa con un patrimonio stimato per entrambi di 900 milioni di euro. Una cifra da capogiro. Dal matrimonio tra l’ereditiera e Giovanni Gaetani dell’Aquila d’Aragona sono nati tre figli: Giacomo, Pietro e Marella.