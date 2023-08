Marquez finalmente sorride: c’è una novità che può cambiare tutto

Marc Marquez ha chiuso al 12esimo posto il GP d’Austria, ma almeno ha visto la bandiera a scacchi. Ecco le sue parole.

Il Gran Premio d’Austria si è concluso con una 12esima posizione per Marc Marquez, che per la prima volta nel 2023 ha portato a termine una gara domenicale. Il nativo di Cervera è riuscito a non scivolare a terra, correndo in maniera intelligente, anche se la Honda è sempre ben lontana dal vertice.

Sulla RC213V ha fatto il proprio esordio una nuova aerodinamica anteriore, e sin dal primo giorno di lavoro, Marc ha parlato di una moto che ora si comporta in modo del tutto diverso, e che ci sarà molto da imparare. La vera differenza potrebbe vedersi a Barcellona ed a Misano.

Rispetto a Spielberg, infatti, queste due piste saranno molto più probanti visto che la downforce fa una differenza ben più grande, e Marquez si augura di poter puntare a qualcosa di migliore. Detto questo, il rider iberico vuole continuare con il suo nuovo approccio, sperando in giorni più positivi.

Marquez, ecco le sue parole dopo la gara in Austria

Marc Marquez è apparso tutto sommato rilassato nell’incontro con la stampa dopo il Gran Premio d’Austria, che lo ha visto chiudere finalmente a punti. Il 12esimo posto non può soddisfare uno che ha vinto ben otto titoli nel Motomondiale, ma la Honda è in una fase di grossa difficoltà, e più di questo non si può fare per ora.

Ecco le sue parole a fine gara: “La situazione è molto facile da spiegare. Ho approcciato a questa gara in modo diverso, la mia strategia è stata molto simile a quella di Silverstone. Lì però sono caduto in gara, a causa del fatto che ho superato il limite. I primi punti? Sì, può sembrare uno scherzo, ma questi sono effettivamente i primi punti in gara alla domenica“.

Marquez ha poi aggiunto: “Oggi sono partito molto tranquillo, con la gomma Soft al posteriore, e quando mi sentivo più comodo, ho spinto di più alla metà della gara. Ci aspettavamo che la gomma posteriore sarebbe calata molto, ma invece, il drop è stato accettabile. La nuova tattica non ha cambiato il fatto che sono rimasto molto concentrato per tutto il week-end“.

Il nativo di Cervera ha ammesso che aveva il target di portare a termine la gara: “Il mio grande obiettivo era quello di finire la gara, ed ho gestito la gomma per tutti i 28 giri. Il week-end è stato difficile, dal momento che abbiamo avuto sempre la moto in condizioni di set-up differenti, ogni volta che andavamo in pista. Stiamo migliorando passo dopo passo, diventando più intelligenti, ed è importante imparare bene il comportamento di questa nuova aerodinamica“.

Marc ha poi confermato le grandi differenze di guida generate dalla nuova aerodinamica che è stata portata sulla RC213V: “La Honda, con queste novità, si comporta in modo del tutto diverso. Abbiamo fatto molte modifiche dopo il Warm-Up, dobbiamo imparare tutto al meglio“.