MotoGP GP Austria, Gara: Bagnaia ipoteca il titolo, Binder tra le Ducati

La MotoGP torna in pista in Austria, dove trionfa ancora un Pecco Bagnaia inarrestabile. Binder è secondo davanti a Bezzecchi.

La dittatura di Pecco Bagnaia su questa MotoGP è sempre più ferrea, ed il week-end del Gran Premio d’Austria lo ha visto fare il bello ed il cattivo tempo. Il campione del mondo ha fatto la pole position, per poi vincere Sprint Race e gara domenicale, con una superiorità che è davvero fuori dal comune.

Pecco ha letteralmente seminato la concorrenza, con un vantaggio enorme nei confronti della KTM di Brad Binder a fine gara, di ben oltre 5 secondi. Tuttavia, il sudafricano si è dimostrato ancora una volta un grande protagonista di questa MotoGP, demolendo Jack Miller che è finito nelle retrovie a parità di moto. Il podio lo ha completato il nostro Marco Bezzecchi.

La Ducati è una delle migliori della storia della MotoGP, ed altre tre moto della casa di Borgo Panigale sono al terzo, quarto e quinto posto. Marco Bezzecchi precede Luca Marini ed Alex Marquez. Sesto Maverick Vinales con la prima Aprilia, seguito da Jorge Martin e dalla Yamaha di Fabio Quartararo. Aleix Espargarò ed Enea Bastianini chiudono la top ten.

MotoGP, contro Bagnaia non c’è nulla da fare

La MotoGP arriva in Austria dove in pole position c’è Pecco Bagnaia, assoluto padrone del sabato con l’ottenimento del miglior tempo in qualifica e la vittoria nella Sprint Race. Il campione del mondo parte al meglio e vola davanti a tutti, mentre è ancora molto negativo lo scatto dell’Aprilia di Maverick Vinales, che precipita indietro.

La KTM di Brad Binder cerca di mettersi in caccia, seguito da Alex Marquez che in pochi giri si libera di Jack Miller. Ottimo lo scatto di Fabio Quartararo, che risale sino al settimo posto, ma il passo della sua Yamaha è del tutto insufficiente ed in pochi passaggi finisce nelle retrovie.

Enea Bastianini mette in mostra qualche passo davanti, ed ingaggia una bella battaglia con Jorge Martin per l’ottavo posto, mentre c’è l’ennesima caduta di Joan Mir. La stagione della MotoGP targata 2023 ha regalato gare molto emozionanti, ma questa del Red Bull Ring è stata una delle più piatte.

L’unica bella lotta vede impegnati i due ragazzi del Mooney VR46 Racing Team, ovvero Luca Marini e Marco Bezzecchi, che attaccano il podio di Alex Marquez. Il rider del Gresini Racing prova a resistere, ma deve cedere a pochi giri dalla fine, dovendo così rinunciare ad un finale sul podio. Le Aprilia non brillano, ed ancora una volta è pesata e non poco una brutta partenza per Vinales, che già al sabato aveva perso molto allo scatto.

Bagnaia gestisce la sua superiorità sino alla bandiera a scacchi, vincendo in Austria per il secondo anno di fila. Il campione del mondo ha ormai in pugno il bis iridato, che sembra poter solo perdere visto il grande distacco che si è creato con gli inseguitori. Binder e Bezzecchi completano il podio. Prossimo appuntamento a Barcellona tra due settimane.