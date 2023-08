Bagnaia demolisce i rivali: c’è però una preoccupazione per domenica

Pecco Bagnaia detta legge nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria, ed il mondiale è ormai ad un passo. Ecco le sue parole.

Il week-end del Gran Premio d’Austria della MotoGP è stato, sino ad ora, dominato da Pecco Bagnaia, che ha ottenuto la pole position per poi vincere anche la Sprint Race. Il sabato del Red Bull Ring non ha visto rivali per il campione del mondo in carica, che ormai fa letteralmente uno sport a parte, anche aiutato dalla sfortuna dei rivali.

Marco Bezzecchi si è ritirato al primo giro, essendo stato coinvolto nella carambola che si è scatenata per causa di Jorge Martin, che però non è stato penalizzato, neanche per il contatto di pochi giri dopo che ha portato al ritiro Luca Marini. Lo spagnolo, partito 12esimo, ha rimontato comunque alla grande, chiudendo terzo, dietro alla KTM di Brad Binder. Il rider iberico però, è ora ancor più lontano da Pecco.

Il vantaggio di Bagnaia in classifica mondiale è ora di 46 punti, e considerando il livello di guida che ha raggiunto e la superiorità della Ducati ufficiale, è molto difficile pensare che questa stagione si possa riaprire. Tuttavia, in questa MotoGP nulla è scontato e ci aspettiamo sempre di tutto.

Bagnaia, ecco le sue parole dopo la vittoria del sabato

Pecco Bagnaia ha raggiunto un livello di consapevolezza mostruoso, e grazie ad una Ducati Desmosedici GP23 perfetta è in fuga nel mondiale. Il sabato del Gran Premio d’Austria, è molto duro da digerire per i rivali, che non si sono mai avvicinati al passo del campione del mondo.

Ecco le parole del rider torinese appena sceso dalla moto: “Oggi è stata dura per il caldo, ma siamo riusciti a prendere la testa al primo giro e poi ho cercato di frenare il più forte possibile. Era importante non far passare chi mi seguiva, poi ho solo cercato di spingere. Negli ultimi giri la gomma posteriore era del tutto andata, ma oggi la strategia era quella di spingere il più possibile. Domani sarà un’altra storia, ma per ora siamo molto contenti“.

Bagnaia ha poi detto la sua ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Abbiamo portato degli aggiornamenti in questa gara che hanno funzionato, soprattutto per la partenza. Penso che è stata in assoluto la miglior partenza anche come reazione mia, mi sono concentrato molto sulla prima staccata, sapevo che la KTM sarebbe partita forte. Non potevamo essere superati per via della pressione della gomma davanti, ed il primo giro è stato fondamentale. Ho spinto senza pensare alla gomma, abbiamo una carcassa più dura e sapevamo che la scelta sarebbe stata la migliore“.

Pecco ha poi aggiunto: “Pensavamo di usare la Soft, ma già in qualifica si è capito che la gomma si scaldava tanto, abbiamo fatto bene a mettere la Media. Un grande step lo abbiamo fatta grazie ad una modifica di setting che ho richiesto, e la moto ha girato molto meglio. Devo dire grazie alla mia squadra“.