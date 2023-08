F1, GP Olanda: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 pone fine alla pausa estiva, e torna in pista in questo week-end per il Gran Premio d’Olanda. Ecco gli orari e le info utili.

Il mondiale di F1 targato 2023 è pronto per tornare in azione, e dopo quasi un mese di pausa estiva, le vacanze sono terminate. Il 13esimo atto si correrà a Zandvoort, dove è in programma il Gran Premio d’Olanda. Si gareggia in casa di Max Verstappen, che da queste parti è stato semplicemente inarrivabile nel 2021 e nel 2022, ovvero le prime due edizioni di questa gara nell’epoca moderna.

Il campione del mondo ha fatto segnare due pole position ed altrettante vittorie, demolendo gli avversari con una facilità impressionante. Di solito, quando si corre in casa si può sentire la pressione, ma Verstappen non conoscec questa parola. Non serve a nulla dire che l’olandese è il grande favorito anche per questa edizione, all’interno di un campionato che è segnato sin dai primi test del Bahrain. Super Max vuole la vittoria numero 11, per continuare ad allungare su Sergio Perez nel mondiale.

Il gap tra i due, quando siamo a metà stagione, è di 125 punti, ed andando avanti così, il terzo titolo mondiale in F1 potrebbe maturare già al Gran Premio di Singapore, con sette gare di anticipo sulla fine del campionato. Ciò sarebbe un record, ma è chiaro che il primo obiettivo, ad oggi, è quello di sbancare ancora Zandvoort.

F1, ecco gli orari del Gran Premio d’Olanda

Il circuito di Zandvoort è stato rivisto del tutto per il ritorno della F1 nel 2021, ed oggi misura 4.259 metri, con un totale di 14 curve. Si tratta di una vera e propria montagna russa, a causa delle varie sopraelevate che ci sono e delle tante curve veloci, che lo rendono spettacolare.

La pista è molto spettacolare soprattutto per ciò che riguarda le fasi di qualifica, mentre il discorso è differente per la gara. I sorpassi sono molto difficili e la sede stradale è stretta per queste F1, che fanno fatica a tentare un qualche tipo di attacco. Per quello che riguarda le statistiche, troviamo dei nomi pazzeschi al top.

Infatti, il pilota più vincente del Gran Premio d’Olanda è Jim Clark, che ha vinto in questa terra per ben quattro volte. Dietro di lui ci sono, a quota tre, Jackie Stewart e Niki Lauda, mentre ad un paio di successi troviamo tanti nomi. Oltre a Max Verstappen, c’è anche James Hunt, Alberto Ascari, Jack Brabham ed Alain Prost. Super Max, dunque, potrebbe diventare il secondo più vincente da queste parti e fare il tris, un altro record da aggiungere ad una bacheca già strepitosa. Le possibilità di farcela sono molto alte.

Di seguito trovate gli orari televisivi del prossimo fine settimana

Orari TV GP Olanda su SKY

Venerdì 25 agosto

Prove libere 1

12:30-13:30

Prove libere 2

16:00-17:00

Sabato 26 agosto

Prove libere 3

11:30-12:30

Qualifiche

15:00-16:00

Domenica 27 agosto

Gara

15:00

Orari TV GP Olanda su TV8

Sabato 26 agosto

Qualifiche

21:30 in differita su TV8

Domenica 27 agosto

Gara