Quanto guadagna al mese Max Verstappen? Sono cifre pazzesche

Max Verstappen è colui che guadagna più di tutti in F1, e dopo essere diventato campione, i suoi compensi mensili sono aumentati.

La F1 è del tutto nelle mani di Max Verstappen, il campione olandese che sta viaggiando senza difficoltà verso la conquista del terzo titolo iridato consecutivo. Dopo il sudatissimo mondiale ottenuto contro Lewis Hamilton nel 2021, il figlio di Jos non ha più avuto rivali, a parte Charles Leclerc ad inizio 2022.

In seguito, la Red Bull ha iniziato ad imporre la sua dittatura, e già dalla metà del 2022 si era capito che contro il team di Milton Keynes non ci sarebbe stato nulla da fare. Per il resto, Max ha fatto la differenza quando contava e non ha mai commesso errori, dimostrandosi di un’altra categoria.

Allo stato attuale delle cose, non esiste nessuno che possa fermarlo, con Sergio Perez che ci ha provato nelle prime gare, per poi crollare, ed ora paga ben 125 punti di ritardo da Verstappen quando siamo a metà della stagione. Siamo di fronte ad uno dei più forti della storia, e ciò è ormai evidente.

A questo punto, è giusto andare a dare un’occhiata a quelli che sono i compensi che si assicura uno che domina il mondiale di F1, e che ormai è un personaggio planetario. Il figlio di Jos è sulla buona strada per diventare uno dei più ricchi di sempre, ma se lo merita.

Verstappen, ecco a quanto ammonta il compenso mensile

Qualche mese fa, Forbes ha comunicato i dati sugli stipendi dei piloti di F1, e nel 2022 è avvenuto il sorpasso da parte di Max Verstappen nei confronti di Lewis Hamilton. Il campione del mondo di casa Red Bull avrebbe incassato quasi 60 milioni di dollari, al netto delle imposte derivanti dal suo stipendio e dai vari bonus, mentre il sette volte iridato si è “fermato” a 55 milioni.

Super Max ha uno stipendio base di circa 40 milioni di dollari che si porta a casa dalla Red Bull, più i bonus che derivano dalle vittorie e dalla conquista dei titoli mondiali. Ma vi siete mai chiesti quanto guadagni, in un solo mese, il figlio di Jos? In un anno ha incassato, per la precisione, 58 milioni e 205 mila dollari, che corrispondono ad un guadagno mensile di circa 4.850 milioni di dollari, cifre da vero e proprio paperone, e c’è la sensazione che tali dati aumenteranno in futuro, con l’obiettivo di vincere ancora molto.

A fare la differenza, nella vita e nella carriera di Verstappen, è stato sicuramente il titolo mondiale conquistato nel 2021 ai danni di Hamilton, che gli hanno permesso di rinnovare il contratto con il team di Milton Keynes, pochi mesi dopo, a delle cifre ben più elevate.

L’olandese, ad oggi, è il più pagato di tutti, e lo sarà fino alla fine del 2028, quando il suo contratto attuale andrà in scadenza. Infatti, è difficile che qualcuno lo possa raggiungere e superare, visto che Hamilton è a fine carriera, e tutti gli altri sono troppo lontani.