Maserati, arriva una nuova supercar? Immagini da urlo

La Maserati sta lavorando su un nuovo modello, che già gasa i fan. Ecco di quale vettura si tratta e le novità.

Uno dei marchi più seguiti ed apprezzati nel mondo delle supercar è quello della Maserati, che continua a deliziarci con modelli sempre più belli e prestazionali. In questi ultimi giorni, vi abbiamo parlato del nuovo SUV Grecale, che sta svolgendo i primi test in pista, ma le novità non sono finite.

Il 2023 è un anno molto importante per la casa del Tridente, che è tornata nel mondo delle corse che contano. Il marchio ha corso in Formula E, ed in quel di Jakarta, in Indonesia, è arrivata la prima vittoria con Maximilian Gunther. Si è trattato di un ottimo esordio, ma si punta a fare ancora meglio.

La Maserati, inoltre, ha ormai terminato lo sviluppo di una vera e propria belva, pensata esclusivamente per la pista. Stiamo parlando di una versione estrema della MC20, ed ora andremo ad analizzare tutto ciò che sappiamo di lei. Ecco come è stata realizzata.

Maserati, la MC20 gira al Nurburgring Nordschleife

La Maserati sta testando al Nurburgring Nordschleife la versione più potente della MC20, quella che sarà definita MCXtreme, dedicata totalmente alla pista e dotata di una potenza massima di 740 cavalli. Non è un caso il fatto che la vettura della casa del Tridente sia scesa sul tracciato tedesco, dal momento che l’Inferno Verde viene scelto da molti marchi per testare le loro auto in procinto di essere svelate.

Il video che abbiamo postato in basso è stato caricato sul canale YouTube “CarSpyMedia“, che da sempre ci anticipa forme e test in pista delle nuove supercar, ha mostrato questa belva di colore blu con tanto di #33 posizionato sulla fiancata. Il motore è il portentoso V6 Nettuno, che però è stato aumentato, in termini di potenza, sino a 740 cavalli.

In questi giorni, del modello attuale è apparso un teaser, che ha annunciato che verrà presentata nei prossimi giorni, dopo che da luglio dello scorso anno, momento in cui fu reso noto il suo arrivo, non se ne era saputo più nulla. La casa del Tridente però, non ha dimenticato questo modello, ed ha deciso di regalarci un vero e proprio missile. Si tratta della Maserati più potente di sempre, ed anche il sound è davvero pazzesco, riportandoci indietro nel tempo.

Come detto poco fa, questo modello sarà realizzato per un suo esclusivo utilizzo in pista, senza ricevere l’omologazione per la strada. Per fare un paragone, possiamo citare il caso di Ferrari come la FXX o la 599XX, affidate solamente ai clienti che potevano dilettarsi solamente sul tracciati di tutto il mondo, ma non su strada.

Per quello che riguarda i modelli prodotti, sono 62 secondo ciò che è stato detto, ma sono tutte già vendute, a conferma di quanto interesse e quanta passione ci sia dietro alla casa di Modena. Per quello che riguarda il motore, non dovrebbe esserci quello elettrico, cosa che avverrà sulla prossima versione.