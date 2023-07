Maserati, pizzicato in strada il nuovo modello: vi farà battere il cuore (VIDEO)

La Maserati sta testando un nuovo gioiello, che è pronto per essere svelato. Ecco ciò che sappiamo su questa nuova vettura.

Il mondo delle quattro ruote sta affrontando una fase di transizione verso l’elettrico, e la Maserati ha preso sul serio questa tendenza. Con la sua serie Folgore, dedicata alle supercar ad emissioni zero, la casa di Modena ha sfornato tanti nuovi modelli, con l’obiettivo di avvicinarsi al green.

L’interesse del Tridente per queste nuove tecnologie è molto chiaro, e la partecipazione al campionato del mondo di Formula E è una conferma in tal senso. Lo scorso 4 di giugno, al primo anno in questa serie full electric, è arrivata subito la prima vittoria, con Maximilian Gunther in Indonesia.

Il trionfo di Jakarta è stato un grande onore per la Maserati, che però continua a spingere anche sui modelli con motore a combustione. A tal proposito, oggi vi mostreremo in anteprima le prime immagini di una nuova supercar, che sta già facendo sognare i fan della casa del Tridente.

Maserati, ecco la nuova GranCabrio Trofeo

Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, vengono mostrate le immagini di una nuova Maserati, in particolare, della nuova GranCabrio Trofeo, che è proposta in versione Facelift. Quando si utilizza questo termine, si parla di un restyling concentrato sulla parte anteriore, con qualche nuovo elemento rispetto al modello precedente.

Prima di tutto, come avrete capito, si tratta di un modello cabrio, ed avere una supercar di questo tipo con la possibilità di viaggiare con i capelli al vento è sempre un lusso non da poco. Per il momento, non siamo in possesso delle specifiche tecniche, ma è lecito attendersi che, trattandosi di un Facelift, i motori e la meccanica restino invariate rispetto al vecchio modello.

Dando un’occhiata al video, capiamo che non si tratta della versione Folgore, ovvero quella elettrica, vista la presenza dei quattro terminali di scarico, due per lato. Il motore dovrebbe restare il V6 Nettuno, che spinge sino ad una potenza massima di 550 cavalli, ma è bene sottolineare che la versione elettrica ne ha molti di più.

La GranTurismo ad emissioni zero, infatti, ha ben 760 cavalli, con oltre 1.300 Nm di coppia massima, ed un’accelerazione assurda. Essa raggiunge infatti la velocità di 200 km/h, partendo da ferma, in soli 8,8 secondi, un vero e proprio capolavoro tirato fuori dalla casa del Tridente, che sull’elettrico sta investendo e non poco.

La Maserati, comunque, continua a guardare anche alla gamma termica, e questo nuovo gioiellino è pronto ad emozionare con il sound del suo V6. Per quello che riguarda i prezzi, ovviamente, non ne sappiamo ancora nulla, ma è lecito attendersi che saranno piuttosto elevati.

La versione coupé, infatti, parte da 227.000 euro, e le cabrio, di solito, hanno dei sovraprezzi di migliaia di euro. In attesa di scoprire qualcosa di più su questo modello, che punta su un anteriore aggressivo ma non troppo, nel pieno stile del marchio, godetevi il video postato in alto, che vi farà vivere forti emozioni.