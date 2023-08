Ducati, Bagnaia svela le novità della Desmosedici: ecco il segreto della sua GP23

Il campione del mondo, Pecco Bagnaia, è intenzionato a replicare il risultato della scorsa annata. Ecco cosa ha dichiarato il numero 1 dopo le PL.

In Stiria il ducatista si è tolto già belle soddisfazioni in carriera, trovandosi alla perfezione in sella alla GP22. Non sembrano esserci particolari dubbi sulle sue possibilità in questa annata. Su 9 gare totali ben 7 sono state vinte dalla casa di Borgo Panigale. Al Red Bull Ring la Rossa è riuscita a svettare anche in stagioni complesse, come ad esempio nel campionato 2016, grazie alla prima ed unica vittoria in carriera in top class di Andrea Iannone.

Nel 2018 ci ha pensato Jorge Lorenzo, mentre nel 2020 ha trionfato Dovizioso. Grazie ad una velocità di punta spaventosa la moto di Borgo Panigale è la favorita assoluta con il suo centauro di riferimento. Pecco dovrà contenere gli attacchi di Jorge Martin e Johann Zarco del team Pramac e di Marco Bezzecchi della squadra del Dottore. Gli altri due round sono stati vinti, in passato, dalla KTM. La casa austriaca vorrà ottenere un brillante risultato davanti al pubblico di casa.

Nel Gran Premio di Stiria del 2020 Miguel Oliviera, oggi all’Aprilia, si aggiudicò la corsa breve a causa del crash di Vinales. L’anno successivo, invece, a festeggiare fu Brad Binder con le slick sotto una acquazzone torrenziale in una caotica gara flag to flag per tutti gli altri centauri. Che la Desmo potesse andare forte sul tracciato austriaco si è subito capito dal tempone registrato da Johann Zarco nelle prime prove libere. Il francese ha subito dettato il passo a Spielberg, grazie ad una mescola nuova posteriore, sfondando il muro dell’1.30″.

Ducati, l’obiettivo di Pecco Bagnaia

Dopo aver mancato la vittoria all’ultimo giro nella tappa di Silverstone Pecco Bagnaia si è ripresentato sui saliscendi della Stiria con il sorriso. Sulla pista austriaca ritroverà la consueta stabilità in frenata della Desmosedici GP23. Il leader della classifica appare vivere un momento di grande serenità. Ha trascorso la pausa estiva con la sua famiglia e la storica compagna Domizia e pare proiettato senza particolari patemi alla seconda corona iridata consecutiva.

Da valutare cosa riusciranno a fare nella Sprint Race e nel Gran Premio la Honda e la Yamaha che sembrano sempre più in crisi. Da straordinari campioni come Fabio Quartararo e Marc Marquez è sempre possibile una magia. Per Enea Bastianini, invece, il Gran Premio d’Austria rappresenterà l’occasione per trovare il feeling ideale in sella alla GP23. Come emerso anche dalle ultime dichiarazioni il romagnolo non è ancora stato in grado di ottenere un risultato di spessore a seguito dell’infortunio alla scapola nella SR di Portimao.

Dopo il terzo crono e la qualificazione diretta in Q2 per Pecco Bagnaia, ai microfoni di Sky, ha annunciato: “Questa moto nuova ha bisogno di più tempo di quella del 2022, ma la stiamo capendo, sappiamo dove lavorare. Ho cercato di essere costante, siamo veloci con il passo e ho provato la carena. Aiuta per l’impennamento, ma cambia il bilancio: dovremo lavorare, ma il bilancio è positivo“.