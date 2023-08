Alfa Romeo, la belva a tiratura limitata: motore termico, potenza da urlo

L’Alfa Romeo ha dato vita a una serie di modelli unici e uno a tiratura limitata è entrato di diritto nella storia del Biscione.

Ci sono molti marchi che hanno saputo imporsi in questi ultimi anni, ma non vi è davvero dubbio sul fatto che l’Alfa Romeo sia una di quelle che è stata capace di ottenere i migliori traguardi. Il colosso lombardo infatti è noto in tutto il mondo, soprattutto per la grande qualità con la quale ha realizzato i suoi veicoli.

Grande merito del successo deve essere ovviamente attribuito al fatto che la casa meneghina ha portato avanti nel miglior modo possibile la propria esperienza in F1. I primi due Mondiali della storia furono proprio targati Alfa Romeo e questo ha permesso di accrescere sempre di più la sua nomea.

Ecco allora come mai anche per quanto riguarda la vendita dei modelli di serie sono in moltissimi ogni anno a dare fiducia a questo marchio storico. Una delle grandi caratteristiche degli alfisti è quella di essere molto legati alla tradizione. Sembra incredibile, ma tutta una serie di tecnologie aggiunte nelle vetture per renderle più comode da guidare non sono poi così apprezzate dagli amanti dell’Alfa.

Proprio per questo motivo la casa italiana non perde mai l’occasione di poter dare vita a nuovi particolari modelli che si dimostrino innovativi, ma allo stesso tempo aperti al futuro. Tra gli anni ’80 e ’90 era infatti nato un modello straordinario che già allora era considerato a tiratura limitata.

Gli anni passano, ma il suo mito resta intatto ed è per questo motivo che qualcuno ha anche pensato a come potrebbe essere. L’Alfa Romeo SZ è pronta dunque a proiettarsi nel futuro?

Alfa Romeo SZ: ecco come sarebbe

La vettura in questione è sicuramente uno dei grandi gioielli realizzati dall’Alfa Romeo. L’auto fu prodotta in collaborazione con l’azienda Zagato, infatti SZ sta proprio per “Sprint Zagato”. Le sue dimensioni prevedono una lunghezza di 406 cm, una larghezza di 173 cm e un’altezza di 131 cm.

Fu una delle auto che ebbe la minor produzione in assoluto, tanto è vero che negli anni sono state venduti solo 1036 esemplari diversi. L’Alfa Romeo SZ era un coupé che presentava un motore V6 da 3000 di cilindrata e con la possibilità di erogazione massima di 210 cavalli.

Il picco massimo di velocità che poteva raggiungere era di ben 245 km/h e la sua accelerazione le dava modo di passare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Il suo mito è giunto però anche ai giorni nostri ed è per questo motivo che il canale di YouTube Motors ha deciso di pensare alla SZ del futuro.

Le linee sono molto simili a quelle della versione originale e si capisce che si tratta della sua evoluzione. La SV del futuro presenta dei paraurti anteriori con due evidenti prese d’aria e i cerchi delle gomme sono davvero enormi.

Vi è modo anche di aprire il tettuccio panoramico, con quest’ultimo che è di colore molto scuro. Si può notare anche uno spoiler integrato che è presente nel lunotto. Un’Alfa Romeo meravigliosa e chissà che in futuro non si decida di dare vita alla nuova SZ.