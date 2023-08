Alfa Romeo, che bomba: un coupé che toglie il fiato, sarà rissa tra gli appassionati

Grandi novità in casa Alfa Romeo, con il nuovo coupé che è pronto a far impazzire di gioia gli appassionati per questo nuovo gioiello.

L’Alfa Romeo è da sempre uno dei marchi più ambiti e apprezzati nel mondo dei motori, per questo motivo è stato piacevole vederla risalire le graduatorie di vendite dopo alcuni anni difficili. A dare una mano al colosso lombardo vi è stato senza ombra di dubbio il grande ritorno in F1.

La visibilità che questa competizione consente ai vari marchi è incredibile e anche se i risultati di Bottas e Zhou non sono di certo da primi della classe, il nome dell’Alfa Romeo ha potuto crescere sempre di più. Questo ha spinto così l’azienda a dare vita a una serie di modelli sempre più efficienti.

Dalla Stelvio alla Giulia ormai sono moltissimi coloro che sono tornati a dare fiducia all’Alfa Romeo. Vi è però un modello che sembra davvero essere intramontabile e si tratta della 4C. Quest’ultima è un coupé che ha visto la luce per la prima volta nel 2013.

Le sue dimensioni sono abbastanza contenute, con una lunghezza di 399 cm, una larghezza di 186 cm e un’altezza di 118 cm. Il motore al suo interno è uno splendido 4 cilindri da 1750 di cilindrata e con la potenza massima che permette di erogare ben 241 cavalli.

Molto bene anche la velocità di punta, tanto è vero che questa Alfa Romeo 4C tocca i 258 km/h e la sua accelerazione le permette di passare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. Il 2023 è dunque l’anno dei dieci anni dalla produzione di questo modello e qualcuno ha voluto omaggiarlo come meritava.

Alfa Romeo 4C: l’omaggio della Garavini

La carrozzeria Garavini, con sede a Torino, ha deciso che era giunto il momento di dare vita a un particolare progetto che potesse omaggiare l’Alfa Romeo 4C. Ecco allora che sul mercato è stato lanciato il modello Garavini Perenne.

Si tratta di un’auto che si rifà a quella di casa Alfa Romeo, anche se il suo intento è quello di rinnovarsi moltissimo da un punto di vista estetico. Ciò che rimane invariato è il fatto che il telaio che è stato montato sia in fibra di carbonio e inoltre il motore è il classico della 4C.

Questa auto però non è solo un progetto portata avanti dalla Garavini, ma è l’unione delle forze con lo IAAD, l’Istituto d’Arte Applicata e Design. In questo modo l’azienda ha coinvolto anche una serie di giovani e promettenti ragazzi che studiano per ottenere il master in Transportation Design.

L’idea è portata avanti da Luca Babbini, un giovane imprenditore che al momento è a capo della Garavini e che sta cercando così di migliorare sempre di più il comparto di auto. Di questo modello ne sono progettati per ora 15 esemplari, ma non è detto che non possa essere ampliata la gamma.

Questa Garavini Perenne dunque è il frutto di un duro lavoro che porta alla progettazione di un modello che è il giusto omaggio per i 10 anni dell’Alfa Romeo 4C, una delle auto iconiche del mercato italiano.