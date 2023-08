MotoGP, Marc Marquez provoca la Honda: la frecciatina che in pochi hanno notato

L’otto volte iridato, Marc Marquez, si sente sempre più incoraggiato dai suoi progressi fisici. Ecco cosa ha dichiarato alla vigilia della tappa austriaca.

Nel weekend la MotoGP scenderà in pista al RB Ring per il decimo appuntamento stagionale. L’obiettivo di Marc Marquez è quello di riuscire a cogliere i primi punti in un Gran Premio. Per quanto possa stridere con un passato glorioso, la dimensione attuale dello spagnolo è quella delle ultime posizioni. La Repsol Honda è scivolata all’ultimo posto della graduatoria dei team, a causa degli infortuni dei due alfieri di riferimento.

Joan Mir e Marc Marquez hanno subito pesanti stop, non riuscendo a trovare il feeling migliore in sella alla RC213V. Dopo la frattura ad una costola, il break estivo è arrivato al momento opportuno. Il centauro di Cervera ha potuto recuperare con serenità dall’ennesimo guai fisico. Nella ultima tappa corsa in Inghilterra il centauro è, nuovamente, scivolato dopo un contatto con Enea Bastianini. Nelle tappe precedenti in Germania e nei Paesi Bassi aveva accusato dei problemi alla caviglia.

Il riposo e la fisioterapia lo hanno aiutato negli ultimi giorni, consentendogli di arrivare a Spielberg in buone condizioni. Per performare al meglio su un bolide, scarsamente, competitivo il nativo di Cervera dovrebbe recuperare una forma fisica perfetta. Curiosamente, in carriera, non ha mai vinto sul tracciato austriaco. Un successo sarebbe una splendida notizia anche per il suo personale sponsor energetico. Il drink team sta facendo faville in F1 con Verstappen e si attendevano un 2023 diverso in MotoGP.

La Ducati, infatti, sta rubando la scena e con Pecco Bagnaia sarà ancora il protagonista numero 1 in Austria. Nel 2022 il torinese vinse di gran carriera, riaprendo i giochi con il rivale Quartararo. Marquez saltò la tappa al RB Ring per infortunio, dopo la quarta operazione alla spalla destra. Il pilota di Cervera ha confermato che la sua condizione fisica migliora di giorno in giorno.

La provocazione di Marc Marquez

Il centauro sta attraversando il periodo più difficile della sua carriera. Nei primi 9 round ha fatto peggio di Valentino nella sua ultima annata in top class. In passato il centauro della Honda era abituato a lottare solo per le primissime posizioni della griglia. Ora dovrà cercare di mettere a punto la sua RC213V in vista di una seconda parte di annata più positiva.

“Mi aspettavo che mio fratello Alex andasse veloce quest’anno, del resto è un campione della Moto2, doveva solo trovare il posto giusto. Adesso è in un team (Gresini in sella alla Ducati, ndr) in cui si trova bene, sono contento per lui. Adesso è lui che fa battute su di me, a differenza del passato“, ha annunciato il centauro di Cervera alla vigilia dell’appuntamento al RB Ring. Di sicuro sarà difficile ottenere un risultato di altissimo profilo, ma lo spagnolo è soddisfatto perchè proverà un nuovo pacchetto aerodinamico.

Dopo le porte sbattute in faccia dalla Ducati e dalla KTM, il rider non ha troppe alternative. Il trentenne rispetterà il suo contratto sino al termine del 2024. A quel punto, salvo ritiro, potrà valutare la migliore strada percorribile per una seconda parte di carriera di spessore.