Vuoi una Jeep Cherokee ad un prezzo contenuto? Ora c’è l’offerta che fa per te

La Jeep Cherokee ha fatto la storia nel variegato mondo dei fuoristrada. Se siete alla ricerca di un’auto usata a ruote alte affidabile c’è una offerta imperdibile.

La prima Jeep Cherokee è stata lanciata nel 1974. Dal 2002 fino al 2012 è stata commercializzata nel nord America con la denominazione Jeep Liberty. Inizialmente era costruita sulla base della Jeep SJ, risultando esteticamente simile alla Wagoneer. La seconda serie è stata realizzata dal 1984 al 1996. La vettura fu un netto passo in avanti rispetto alla progenitrice.

Era rinforzata con due longheroni saldati direttamente alla scocca portante. Risultò molto leggera rispetto ai principali competitor e agile per un uso universale. Con il nome “Limited”, nel mondo Jeep, si identificano i modelli di lusso full optional. Nel 2002 arrivò la serie KJ con una modifica determinante. I tecnici americani decisero per il passaggio dal ponte anteriore rigido a nuove sospensioni a ruote indipendenti e un nuovo schema con molle elicoidali al ponte posteriore.

Fu un cambio epocale perché l’auto risultò più guidabile sulle strade di tutti i giorni, ma anche meno adatta al fuoristrada vero. Con il restyling, oltre ad una rinfrescata stilistica, arrivò anche il controllo elettronico della stabilità (ESP). La quarta serie KK fu quella meno indovinata sul piano estetico. Rimase in produzione dal 2008 al 2012, costruita su una piattaforma comune anche alla Dodge Nitro.

La Jeep Cherokee KL, in vendita nell’annuncio in basso, fu costruita sul pianale Compact US-wide. La linea venne, radicalmente, rivista per proiettarsi al futuro. Per la prima volta la Jeep divenne anche elegante e sicurissima. L’auto a ruote alte ottenne il punteggio di 5 stelle nei test Euro NCAP del 2013. Può contare su tre tipi di trazione 4×4 e su dispositivi innovativi.

La quinta gen della Jeep in vendita

La Cherokee, storicamente, aveva diverse motorizzazioni: dai primi 4200 a benzina, 6 cilindri in linea, per poi omologarsi ai 4000 e al 2500 4 cilindri. I 2800 V6, di derivazione GM, furono installati per lo più sulle primissime serie dell’XJ.

Non mancavano anche i diesel di origine Renault. Con l’avvento della distribuzione diretta di Jeep si iniziarono a montare i diesel dalla VM Motori. In America erano comuni anche i potenti motori V8 senza particolari pensieri sui consumi.

Alle nostre latitudini con i costi attuali dei carburanti, occorre fare una valutazione su tutto. Il modello di Cherokee in esame, consultabile su Subito.it, è del dicembre del 2014. E’ full optional e presenta 94mila km.

Sotto il cofano batte un motore 2.0 MJET da 170 cavalli. L’auto diesel presenta in seguenti accessori: cerchi in lega, volante in pelle, vetratura post. Oscurato, tergicristalli con sensore pioggia, sistema Start/Stop, retrovisore est. regolabili elettronicamente e riscaldabili, sistema controllo pressione pneumatici.

La Jeep bianca presenta anche: sistema assistenza guida, assistenza partenza in salita, sistema assistenza guida: assistenza frenata emergenza, servofreno, chiusura centralizzata con comando a distanza, retrocamera, alloggiamenti Isofix per sedile bambini, cambio automatico a 9 rapporti, luci ambiente led e tanto altro. C’è la possibilità di finanziamento in comode rate. Si valutano anche permute usato per usato. Il prezzo di vendita è di 16.900 euro.