Marc Marquez, l’indizio agghiacciante che anticipa la sua decisione: fan sotto shock

L’otto volte iridato, Marc Marquez, si è ritrovato in una difficilissima condizione per il prosieguo della sua carriera, a differenza di Valentino Rossi. Un segnale è emerso nella sua autobiografia.

Marc Marquez è crollato in una crisi senza precedenti nel 2023, tra infortuni e risultati al di sotto delle aspettative. L’obiettivo ad inizio anno, infatti, era quello di lottare per la corona iridata, dopo 3 anni part-time a causa delle continue operazioni chirurgiche per rimettere in sesto l’omero della spalla destra.

Dopo il riacutizzarsi dell’incubo diplopia e il quarto intervento, nella passata stagione, presso la Mayo Clinic di Rochester, sembrava pronto a fare la differenza in sella alla Honda. Già negli ultimi test del 2022 aveva manifestato delle perplessità sul progetto tecnico. Aveva chiesto uno sforzo ai tecnici giapponesi per accrescere stabilità e velocità di punta della nuova RC213V, ma nel primo weekend in Portogallo sono emersi limiti oggettivi.

Nella prima storica Sprint Race della classe regina, MM93 ottenne un terzo posto, ma a debita distanza dalla Ducati di Bagnaia. Il nativo di Cervera si era, ampiamente, lamentato della presenza in griglia di 8 Desmosedici. Aveva definito la MotoGP una Ducati Cup, consapevole di non poter competere con le performance della Rossa.

Nel Gran Premio di Portogallo il centauro catalano prese in pieno Miguel Oliveira. L’ennesimo campionato per MM93 è stato segnato così già alla prima uscita domenicale, dovendo poi subire una operazione alla mano destra. Dopo tre weekend saltati, il rider ha subito una forte contusione alla caviglia e la frattura di una costola, non riuscendo ancora a marcare un punto nei GP.

Marc Marquez e quel dettaglio insidioso con Valentino Rossi

Lo spagnolo, nei primi 9 round della stagione, sta facendo peggio del Dottore nell’ultima tappa del Mondiale. Ha spesso manifestato la sua voglia di tornare ai massimi livelli della classe regina, ma il suo fisico, oramai, è martoriato. Un altro infortunio potrebbe segnare la parola fine alla carriera del fenomeno della Honda.

Nella sua autobiografia ha annunciato che non sa come ha fatto Valentino Rossi, un vincente assoluto con 9 mondiali, ad accettare di stare nelle retrovie e correre con un team satellite. L’ultima annata del Dottore in MotoGP, infatti, è avvenuta in sella ad una Yamaha M1 del team Petronas. Per la prima volta in carriera il centauro di Tavullia non è salito sul podio e ha deciso, a 42 anni, di dire addio alla sua amata classe regina.

Stando alle parole di Marc Marquez nel suo libro, difficilmente, firmerà per un team satellite. Scartate le ipotesi Pramac, lato Ducati, e squadra clienti KTM, non sembrano esserci altre strade. Il campione se non vorrà, anticipatamente, appendere il casco al chiodo dovrà considerare la possibilità di tenere fede al suo contratto con la Honda. Al termine del 2024, poi, potrà valutare il da farsi ma il futuro non sembra sorridere al fenomeno di Cervera.