MotoGP, Marc Marquez non ci sta: l’accusa più grande a Valentino Rossi

I due rivali più vincenti di sempre nell’era MotoGP persero il rispetto reciproco. Ecco cosa è emerso dalle ultime dichiarazioni di Marc Marquez su Valentino Rossi.

Lo spagnolo della Honda, nel 2015, giocò un ruolo essenziale nell’assegnazione del mondiale. Marc Marquez decise di mettere i bastoni tra le ruote ai due contendenti alla corona della Yamaha, ma creando un impatto negativo solo dalla parte del box #46.

Dopo quanto accaduto in Argentina e in Olanda, il centauro della Honda si mise in testa che non avrebbe consentito il decimo trionfo del Dottore. Come è emerso anni dopo dall’entourage di Jorge Lorenzo, al #93 non era andato giù l’atteggiamento di Valentino Rossi dopo la tappa di Assen. Il Dottore vinse il Gran Premio, tagliando l’ultima chicane e non chiese scusa a MM93.

Da lì in avanti nacque un dualismo che fu controproducente per entrambi sul piano mediatico. Valentino Rossi, nonostante le provocazione subite dal rivale a Sepang, commise un fallo di reazione che comportò una inevitabile penalità nell’ultima tappa del mondiale. A Valencia Lorenzo volò, senza patemi e attacchi subiti dai connazionali Honda, verso il suo quinto mondiale. Rossi rimase con il rimpianto più grosso della sua carriera, puntando il dito sull’atteggiamento antisportivo dello spagnolo della Honda.

La MotoGP pre Valentino Rossi vs Marc Marquez era un’altra disciplina. Non vi era fazioni, nonostante le rivalità passate con Biaggi, Stoner ed altri campioni. L’immagine di pilota pulito il #93 non l’ha più acquisita. Quanto accadde nel 2015 non aveva precedenti storici. Negli anni successivi, dopo una immensa pressione subita, il fenomeno di Cervera dimostrò di essere un talento eccezionale.

L’amara costatazione di Marc Marquez su Valentino Rossi

Si aggiudicò ben 4 mondiali di fila che sembrarono poterlo proiettare all’abbattimento di tutti i primati storici di Valentino Rossi e di Giacomo Agostini. L’infortunio di Jerez de la Frontera del 2020 ha stravolto la sua carriera e il percorso eccellente della Honda in MotoGP. Oggi MM93 è impantanato in una squadra in crisi, su una moto nervosa e, a tratti, molto pericolosa. Un ulteriore pesante crash potrebbe mettere la parola fine al suo brillante percorso professionale.

Nel suo ultimo libro, il centauro ha sottolineato che Valentino Rossi era stato il suo eroe, ma dopo i famigerati scontri in pista, persero ogni forma di rispetto reciproco. Secondo Marc Marquez l’italiano lo accusò di cose assurde, andando oltre i limiti in conferenza stampa. “Abbiamo perso il rispetto reciproco. Era stato il mio eroe e in pochi mesi era diventato aria per me, e continua ad esserlo…”

Nel settimo capitolo “Idolo” dell’autobiografia “Being Marc Marquez: This Is How I Win My Race”, Marc ha spiegato che avrebbe voluto essere nella mente di Rossi, ma le cose si sono definitivamente concluse con il ritiro del #46 nel 2021. Nonostante siano passati anni dall’addio del Dottore alla MotoGp, la rivalità tra i due è sempre presente nel Paddock.